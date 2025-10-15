Jandrasits Andrea: „Az anyaságom van főszerepben. A trambulin helyett ez a színpad most tökéletesen megfelel”

– Bükfürdőről jöttem el szülési szabadságra: fürdőszolgáltatás-vezetőként, előtte a gyógy- és élménycentrum szaunavezetőjeként dolgoztam. A jumping órákat, az úszást és a szaunafelöntéseket már azóta szüneteltettem, hogy családot terveztünk, és csak készültem a várandósságra – mondja Jandrasits Andrea, aki abba is beavat: 2023 májusa hozta a nagy fordulatot, akkor ismerkedett meg későbbi párjával.

Jandrasits Andrea életében 2023 májusa hozta a nagy fordulatot, akkor ismerkedett meg későbbi párjával. A fotón az egy hónapos Emmával.

Fotó: Vlasits Photo

Jandrasits Andrea: „Az anyaságom van főszerepben."

– Modern módon kezdődött a kapcsolatunk: a párom kecskeméti, én szombathelyi vagyok. Én éppen egy kőszegi futás alkalmával jelentkeztem be az interneten, ő pedig Kőszeg felé motorozott, és ő is bejelentkezett. Ismeretlenül írt, én válaszoltam, elkezdtünk beszélgetni. Júniusban találkoztunk először, azt további, egyre sűrűbb találkozások követték. Mindenben megtaláltuk az összhangot, nem volt kérdés, hogy összetartozunk. Onnantól felgyorsultak az események. Néhány hónappal később Árpi olyan élethelyzetben volt, hogy mozdulni tudott, összeköltöztünk. 2024 húsvétján volt a lánykérés Kőszegen, a szüleimnél, tavaly szeptemberben tartottuk az esküvőt. A férjem létesítmény-üzemeltető mérnök, az egyik szombathelyi autóipari cégnél dolgozik karbantartás-vezetőként. S ami nagyon fontos: teljes értékű társ, a gyermekünk körüli teendőkből ugyanannyira kiveszi a részét, mint én – meséli.

Kondorosi Árpád és Jandrasits Andrea a kislányukkal, Emmával.

Fotó: Vlasits Photo

Szóba kerül még, hogy Andi a szülés után is rendszeresen tornázik, éppúgy, mint a várandósság alatt, és hogy aktívan tervezik az elkövetkező hónapokat a babával is, amint Emma immunrendszere még erősödik.

Emma egy hónapja született

Egy hónapja és egy napja, szeptember 13-án született Emma, aki „édes, nyugodt, jókedvű baba, kedves kis szeretetgombóc” – a nyugalmát Andrea szerint az édesapjától örökölte. Az édesanyja pedig sugárzóan boldog: – Az volt a gyermekkori álmom, hogy harmincéves koromig szülessen gyermekem. Vágytam a párkapcsolati stabilitásra is, néhány év késedelemmel ugyan, de mostanra mindez megadatott. Nem mondom, hogy nem hiányzik a sport, az oktatás és a munkahelyi légkör, de most jó ideig biztosan az anyaságom lesz főszerepben. A trambulin helyett ez a színpad most tökéletesen megfelel.