Jánosházán is megemlékeztek '56 hőseiről

Jánosházán október 22-én, szerdán délelőtt 11 órakor tartották meg az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget. Jánosháza városa megemlékezésnek a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtár adott otthont. Ünnepi beszédet mondott Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke.

Jánosháza ünnepség: beszédet mondott Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke

Jánosháza október 23-ai ünnepsége

Ezt követően a helyi Szent Imre Általános Iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat, „Adj békét, Uram” címmel. A megemlékezés az '56-os katonák emlékművénél tartott koszorúzással zárult.

