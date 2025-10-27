Ünnepség
1 órája
Jánosházán is megemlékeztek '56 hőseiről
A vasi városban is megemlékeztek '56 hőseiről. Jánosháza október 22-én tartotta az ünnepséget.
Ünnepi műsort adtak a jánosházi gyerekek
Forrás: Varga Márk
Jánosházán október 22-én, szerdán délelőtt 11 órakor tartották meg az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget. Jánosháza városa megemlékezésnek a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtár adott otthont. Ünnepi beszédet mondott Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke.
Jánosháza október 23-ai ünnepsége
Ezt követően a helyi Szent Imre Általános Iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat, „Adj békét, Uram” címmel. A megemlékezés az '56-os katonák emlékművénél tartott koszorúzással zárult.
Ezt ne hagyja ki!1956 örökségül hagyott igazgyöngye
2025.10.22. 13:07
Ők a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre