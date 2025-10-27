október 27., hétfő

Jánosházán is megemlékeztek '56 hőseiről

A vasi városban is megemlékeztek '56 hőseiről. Jánosháza október 22-én tartotta az ünnepséget.

Jánosházán is megemlékeztek '56 hőseiről

Ünnepi műsort adtak a jánosházi gyerekek

Jánosházán október 22-én, szerdán délelőtt 11 órakor tartották meg az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget. Jánosháza városa megemlékezésnek a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtár adott otthont. Ünnepi beszédet mondott Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke.

Jánosháza ünnepség: beszédet mondott Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke

Jánosháza október 23-ai ünnepsége

Ezt követően a helyi Szent Imre Általános Iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat, „Adj békét, Uram” címmel. A megemlékezés az '56-os katonák emlékművénél tartott koszorúzással zárult.

