október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Japán pszichedélia

38 perce

Egy pillanat a vasi klubéletből: a japán Hibushibire zenekar koncertje - fotók

Címkék#koncert#klubélet#Végállomás Klub

Amikor felszínre tör az underground. Hoztunk egy szeletet a szombathelyi klubélet tortájából. A japán Hibushibire zenekar járt a Végállomás Klub színpadán.

Kóbor Szonja

Szembeötlő a Szombathely városát átjáró vasárnap este kontrasztja. Ahogy autózok végig a Körmendi úton, csend van. Sehol senki. Nyugalom. Megállok a kavicsos parkolóban, átrohanok a zebrán, majd kinyitom a Végállomás Klub nehéz vasajtaját: Á, tehát itt gyülemlett fel a város összes kieresztendő gőze! Fél nyolc. Páran még a pultnál, pedig a koncertteremben már szokatlan zajokat hallani. Belépek a színpad elé, és látom, magam mögött is szivárognak be a kíváncsiskodók. Nagy zajjal színpadra lép a japán Hibushibire csapat. Az intro után éles váltás, első gondolatom, azta, ez jó! A második pedig, az, hogy mennyire szürreális az, hogy vasárnap este nem tudok venni egy doboz tejet a városban, viszont, ha arra vágyok, japán pszichedelikus-punk-rockot hallgathatok élőben. A harmadik, éppen mielőtt elkapna a flow, az az, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy Végállomásunk, ami helyet ad az ilyen igényeknek is! Mert, hogy igény az van, mögöttem a legkülönfélébb kíváncsi emberek állnak, akiken érződik, hogy még ismerkednek a kemény kezdéssel.

A japán Hibushibire zenekar lépett fel a Végállomás klubban.
A japán Hibushibire zenekar lépett fel a Végállomás klubban. 
Fotó: KSZ

Körbenézés közben rájövök: ez nem csak egy zajos zúzda, hanem egy mértanilag kiszámolt kísérletezés a hangszerekkel, és egyéb eszközökkel. Elmélyülve próbálok rájönni, milyen műfajba sorolhatnám azt, amit most hallok. Arra jutok, hogy az angol Radioheadnek és a norvég Mayhemnek született egy szerelemgyermeke Japánban: Hibushibire névre keresztelték. A koncert alatt, amikor belekényelmesedünk az apai oldal kemény hangzásának fotelébe, és éppen elfogadnánk szigorát, előbújik az anyai oldal, és a teremin, ami egyedi módon varázsol atmoszférát. A rádióhullámok interferenciája által vezérelt analóg szintetizátor mellett Kohei Katsuma kongán is játszik. Lenyűgöz még a női dobos, Aoi Hama, aki miközben eszméletlen energiákkal rombolja szét dobszerkóját, törli homlokát a rózsaszín, macis törölközőjével. Szürreális látvány.

Hibushibire Szombathelyen a végállomásban

Fotók: Kóbor Szonja

A japán banda beszippant és nem ereszt

Az improvizált szóló világához társul a folyamatos szemkontaktus, amit látok a zenészeken. Így áll össze ez a nem mindennapi élmény-kép. Percenként meglep a négy tag: dal közben már az ötödik zenei műfajt teszik a hallgató elé: 

Tessék, fogyaszd egészséggel! 

Ezt is teszem, beszippant kezdőhangjuk, majd nem ereszt az utolsó hangig. Mint egy mély levegővétel.

Kohei Katsuma teljes átéléssel kongázik. 
Fotó: KSZ

A Hibushibire zenekar Flashback Stonehenge turnéján két magyar állomás szerepel, a szombathelyi Végállomás Klub, és a budapesti Auróra, így még kivételesebbnek érzem, hogy átélhetem ezt az élményt. Úgy látom, a körülöttem táncolók is: többen fordulnak oda a merch pulthoz még koncert közben, hogy vegyenek egyedi, batikolt zenekaros pólókat.

A parkolóba érve elképedek azon, számunkra mennyi felfedezetlen rétege van még a zenélésnek, és a zenehallgatásnak, majd erős fülcsengéssel vezetek haza a Kömendi úton, ami azóta sem lett hangosabb. Minta mi sem történt volna.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu