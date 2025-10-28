1 órája
Egy pillanat a vasi klubéletből: a japán Hibushibire zenekar koncertje - fotók
Amikor felszínre tör az underground. Hoztunk egy szeletet a szombathelyi klubélet tortájából. A japán Hibushibire zenekar járt a Végállomás Klub színpadán.
Szembeötlő a Szombathely városát átjáró vasárnap este kontrasztja. Ahogy autózok végig a Körmendi úton, csend van. Sehol senki. Nyugalom. Megállok a kavicsos parkolóban, átrohanok a zebrán, majd kinyitom a Végállomás Klub nehéz vasajtaját: Á, tehát itt gyülemlett fel a város összes kieresztendő gőze! Fél nyolc. Páran még a pultnál, pedig a koncertteremben már szokatlan zajokat hallani. Belépek a színpad elé, és látom, magam mögött is szivárognak be a kíváncsiskodók. Nagy zajjal színpadra lép a japán Hibushibire csapat. Az intro után éles váltás, első gondolatom, azta, ez jó! A második pedig, az, hogy mennyire szürreális az, hogy vasárnap este nem tudok venni egy doboz tejet a városban, viszont, ha arra vágyok, japán pszichedelikus-punk-rockot hallgathatok élőben. A harmadik, éppen mielőtt elkapna a flow, az az, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy Végállomásunk, ami helyet ad az ilyen igényeknek is! Mert, hogy igény az van, mögöttem a legkülönfélébb kíváncsi emberek állnak, akiken érződik, hogy még ismerkednek a kemény kezdéssel.
Körbenézés közben rájövök: ez nem csak egy zajos zúzda, hanem egy mértanilag kiszámolt kísérletezés a hangszerekkel, és egyéb eszközökkel. Elmélyülve próbálok rájönni, milyen műfajba sorolhatnám azt, amit most hallok. Arra jutok, hogy az angol Radioheadnek és a norvég Mayhemnek született egy szerelemgyermeke Japánban: Hibushibire névre keresztelték. A koncert alatt, amikor belekényelmesedünk az apai oldal kemény hangzásának fotelébe, és éppen elfogadnánk szigorát, előbújik az anyai oldal, és a teremin, ami egyedi módon varázsol atmoszférát. A rádióhullámok interferenciája által vezérelt analóg szintetizátor mellett Kohei Katsuma kongán is játszik. Lenyűgöz még a női dobos, Aoi Hama, aki miközben eszméletlen energiákkal rombolja szét dobszerkóját, törli homlokát a rózsaszín, macis törölközőjével. Szürreális látvány.
Hibushibire Szombathelyen a végállomásbanFotók: Kóbor Szonja
A japán banda beszippant és nem ereszt
Az improvizált szóló világához társul a folyamatos szemkontaktus, amit látok a zenészeken. Így áll össze ez a nem mindennapi élmény-kép. Percenként meglep a négy tag: dal közben már az ötödik zenei műfajt teszik a hallgató elé:
Tessék, fogyaszd egészséggel!
Ezt is teszem, beszippant kezdőhangjuk, majd nem ereszt az utolsó hangig. Mint egy mély levegővétel.
A Hibushibire zenekar Flashback Stonehenge turnéján két magyar állomás szerepel, a szombathelyi Végállomás Klub, és a budapesti Auróra, így még kivételesebbnek érzem, hogy átélhetem ezt az élményt. Úgy látom, a körülöttem táncolók is: többen fordulnak oda a merch pulthoz még koncert közben, hogy vegyenek egyedi, batikolt zenekaros pólókat.
A parkolóba érve elképedek azon, számunkra mennyi felfedezetlen rétege van még a zenélésnek, és a zenehallgatásnak, majd erős fülcsengéssel vezetek haza a Kömendi úton, ami azóta sem lett hangosabb. Minta mi sem történt volna.