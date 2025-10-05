október 5., vasárnap

Összejövetel

Bonsai, origami, ikebana: a Japán Napon jártunk, és sok fotót hoztunk

Életvitel, művészet, gasztronómia – keleti módra. A japán kultúra számos területét megismerhették az érdeklődők a szombati rendezvényen.

Gombos Kálmán

Belép a gyanútlan látogató a Sportház előterébe, és mindjárt legyökerezik a lába. Elképesztő nyüzsgés, sokszáz ember, amerre csak ellát a szem. Változatos színek, formák, hangok és illatok – ami csak folytatódik, ha a nagyterembe is teszünk egy kört. Érdemes: annyira sok az inger, hogy idő kell, míg feldolgozzuk. Számos stand, asztal, kiállító, és ez folytatódik, ha a galériára is felmegyünk. Szombathelyen immár 17. alkalommal tartottak Japán Napot az Agora Művelődési és Sportházban szombaton.

Japán napot tartottak Szombathelyen – nyüzsgő áradat
Fotó: Kóbor Szonja

Japán forgatag

Mi a titok? Erről kérdeztük Schmitt Csilla főrendezőt, aki elmondta: annyira sokrétű, mindenre kiterjedő a program, hogy mindenki talál magának érdekességet, izgalmas részleteket. Amíg a felnőttek például egy előadást néznek meg, addig csemetéik színeznek, origamiznak. Ezt a látvány is visszaigazolja: buzgón ügyködnek ovis korosztályú kicsik, de igen sok a fiatal, a közép-korosztályú is. És a korosabb látogatókból sincs hiány – szóval, tényleg sokszínű a kép. Ennyire sok árusunk még nem volt, az igaz – de a látogatók száma már évek óta megszokott: sok – mosolyog. A rendezvény adománygyűjtő program is egyben, mellyel a szombathelyi Japán Centrum létrehozását támogatták az érkezők.

Hosszú a sor

A színpadon folyamatosan, egész délután egymás után következtek a programok: Kamishibai (papírszínház), Yosakoi tánc előadás, Ninjutsu, Ikebana előadás (ez a virágrendezés művészete), Kotó zenei előadás, Judo, Karate, de akadt itt japán kardkészítés, Yosakoi tánc előadás és workshop, és a „nagy durranás”: a Japán Dobszínház, az Ataru Taiko előadása. Az információs pult környéke most a „gasztro-negyed”: lehet kóstolni japán street food-ot, italokat – és persze sushi-t is. Kint a téren pedig az autók szerelmesei és érdeklődői ismerkedhetnek meg Toyota és Suzuki modellekkel.

Kultúra, művészet és gasztronómia

Akik elmélyült vagy érdekes beszélgetésekre vágytak, azok is jó helyen jártak: az előadóteremben szóba került az élet értelme csakúgy, mint a japán vállalati kultúra, a japán munkatapasztalat vagy az étkezési kultúra. A Nagyterem fogadta be az origamit, a kalligráfiát, de láttunk itt gésa frizurákat és japán viseleteket is. Pólófestés az egyik helyen, japán fa logikai játékok a másiknál. Amott egy Bonsai kiállítás, nem messze tőle japán kardok… Kóstolhatunk, vehetünk teát és matcha-t is – hozzá porcelán csészéket pedig fent a galérián. A sok-sok más ajándéktárgy között, tegyük hozzá: az avatatlan bámészkodó csak kapkodja a fejét. Akadnak könnyen beazonosítható portékák, de némelyik előtt zavarba is eshet, aki nem járatos ebben a kultúrában.

A jó hír az, hogy jövőre ismét tervezik a következő alkalmat – szóval, minden érdeklődő egyre avatottabb lehet.

