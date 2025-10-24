Négy extrém veszélyes nap volt Vasban egy szezon alatt

Pusztító viharral robbant be a nyár - írtuk június 4-én. Pinkamindszenten, Vasalján és Körmenden a mezőgazdasági kultúráknak sok esetben több mint a fele a vihar áldozatává vált, a kiskerti veteményesek a földdel váltak egyenlővé, a palatetőknek és a kint parkoló autóknak esélyük sem volt. A jégkármérséklő rendszer éves összefoglalójából is jól kirajzolódnak a történtek. Vasból összesen 779 hektárnyi területről jelentettek jégkárt a szezonban, ebből 740 a körmendi járást érintette. A bejelentés szerint Pinkamindszenten kettő, Körmenden 5 percig esett a borsó nagyságú jég.

Véget ért a jégkármérséklő rendszer 2025-ös szezonja: Vasban 779 hektárról jelentettek jégkárt

Fotó: MW-archív

Több mint 3000 órában működött a jégkármérséklő rendszer Vasban

Mindezek ellenére országos összesítésben az előző évekhez képest kevesebb jégveszélyes zivatar volt, így jóval kevesebb ideig volt szükség a jégkármérséklő rendszer működtetésére. Európa nagy részén súlyos aszályhelyzetet alakult ki idén nyáron, számos térségben extrém hőhullámok alakultak ki, és a szárazság következtében több helyen erdőtüzek pusztítottak. Ahogy arról többször beszámoltunk, hazánkban a nyári növényeket is rendkívül megviselte a júniusi és a július eleji csapadékhiány, így már nyár első felében mezőgazdasági aszály alakult ki.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója szerint 2025-ben – az április 15. és szeptember 30. közötti védekezési szezonban – 64 napon, összesen közel 105 839 órára kellett bekapcsolni a talajgenerátorokat, amelyek így a tavalyinál 44 százalékkal kevesebb ideig üzemeltek. Ez a rendszer működésének nyolc éve alatt a legalacsonyabb érték. 2025-ben 64 napon tette szükségessé az időjárás a generátorok üzemeltetését országosan, illetve 33 napon a vármegyében. Országos szinten a bekapcsolt órák száma 105 839, míg vármegyei szinten 3 310 óra volt. A celldömölki járásban 74, a körmendiben 90, a kőszegiben 96, a sárváriban 86, a szentgotthárdiban 89, a szombathelyiben 87, a vasváriban 76 órát mentek a talajgenerátorok.