4 órája
Négy extrém veszélyes nap volt Vasban egy szezon alatt
Véget ért a védekezési szezon. Idén 64 napon tette szükségessé az időjárás a jégkármérséklő rendszer generátorainak üzemeltetését országosan, illetve 33 napon Vas vármegyében.
Fotó: Hegedus Marta
Pusztító viharral robbant be a nyár - írtuk június 4-én. Pinkamindszenten, Vasalján és Körmenden a mezőgazdasági kultúráknak sok esetben több mint a fele a vihar áldozatává vált, a kiskerti veteményesek a földdel váltak egyenlővé, a palatetőknek és a kint parkoló autóknak esélyük sem volt. A jégkármérséklő rendszer éves összefoglalójából is jól kirajzolódnak a történtek. Vasból összesen 779 hektárnyi területről jelentettek jégkárt a szezonban, ebből 740 a körmendi járást érintette. A bejelentés szerint Pinkamindszenten kettő, Körmenden 5 percig esett a borsó nagyságú jég.
Több mint 3000 órában működött a jégkármérséklő rendszer Vasban
Mindezek ellenére országos összesítésben az előző évekhez képest kevesebb jégveszélyes zivatar volt, így jóval kevesebb ideig volt szükség a jégkármérséklő rendszer működtetésére. Európa nagy részén súlyos aszályhelyzetet alakult ki idén nyáron, számos térségben extrém hőhullámok alakultak ki, és a szárazság következtében több helyen erdőtüzek pusztítottak. Ahogy arról többször beszámoltunk, hazánkban a nyári növényeket is rendkívül megviselte a júniusi és a július eleji csapadékhiány, így már nyár első felében mezőgazdasági aszály alakult ki.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összefoglalója szerint 2025-ben – az április 15. és szeptember 30. közötti védekezési szezonban – 64 napon, összesen közel 105 839 órára kellett bekapcsolni a talajgenerátorokat, amelyek így a tavalyinál 44 százalékkal kevesebb ideig üzemeltek. Ez a rendszer működésének nyolc éve alatt a legalacsonyabb érték. 2025-ben 64 napon tette szükségessé az időjárás a generátorok üzemeltetését országosan, illetve 33 napon a vármegyében. Országos szinten a bekapcsolt órák száma 105 839, míg vármegyei szinten 3 310 óra volt. A celldömölki járásban 74, a körmendiben 90, a kőszegiben 96, a sárváriban 86, a szentgotthárdiban 89, a szombathelyiben 87, a vasváriban 76 órát mentek a talajgenerátorok.
Utánajártunk, így csinál golflabda nagyságú jégből cseresznye méretűt a jégkármérséklő
Négy nap extrém veszélyes volt
Az országban 101, vármegyénkben 50 olyan zivataros napot regisztráltak, amikor az intenzív csapadékhullás mellett nem károkozó jégeső is előfordulhatott. Ennél jóval kevesebb, Vasban 22 jégveszélyes napot jegyeztek fele, és négy olyan is volt, amikor a védekezés mellett nagyobb mértékű károk keletkezhettek.