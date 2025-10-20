október 20., hétfő

Vezetői engedély

Változtatnak a jogosítványon: pénzt spórolhatsz vele és ezt kell még tudni az új okmányról

Címkék#DÁP#okmány#digitalizáció#jogosítvány

Furcsa lesz, amíg meg nem szokjuk. Az unió ezekben a napokban dönt arról, hogy változtatnak a jogosítványon. A tagállamok türelmi időt kapnak a bevezetésére. A változás a személyi okmányok digitalizációjával függ össze és pénzt lehet vele spórolni.

Vaol.hu

Komoly változásról szavaz az EU a következő napokban. A jogosítványról van szó. A vezetői engedélyeket a változás után digitális formában, az okostelefonon kell magunkkal vinni.  Ezt 2030-ra minden tagállamban be kell vezetni. Biztonságosabb lesz így és nem kell tartani attól, hogy elfelejtettük magunkkal vinni az okmányt. Ráadásul a digitális jogsi hosszabb ideig lesz érvényes, mint a mostani.

jogosítvány
Jogosítvány: változás jön, sok minden egyszerűbb lesz
Fotó: ronstik

Jogosítvány, változást akar az EU, ilyen lesz a jövőben az okmány

A lépés nem meglepő, Magyarországon az elmúlt években több okmányt is digitalizáltak. Ebben is előzött a magyar rendszer. A Digitális Állampolgárság (DÁP) rendszerének keretében hazánkban már most is lehetőség van arra, hogy valakinek digitális jogsija legyen. Ahhoz, hogy ez a változás életbe lépjen a tagállamokban, még szavazni kell. Erre ezen a héten kerül sor: igaz magát a csomagot már két évvel ezelőtt, 2023-ban elfogadták. Azt várják tőle, hogy életszerűbb lesz a szabályozás és kevésbé lehet visszaélni vele, mint a hagyományos jogosítványoknak.

Van jó hír is az új, digitális  jogosítvánnyal kapcsolatban

A kemma.hu írt arról, hogy a legfontosabb, hogy hosszabb ideig lesz így érvényes a vezetői engedély. Jelenleg 10 évig érvényes, így a lejárat után meg kell újítani a jogosítványt. Ehhez általában orvosi alkalmassági vizsgálat is szükséges és idősebb korban erre még gyakrabban kerül sor, bizonyos esetekben, pl: már 5 év után lejár. A digitális jogosítvány azonban 15 évig érvényes lesz, vagyis pénzt lehet spórolni vele, mert ritkábban kell cserélni. 

Nemcsak digitális lesz, más is változik az okmányoknál

A legfontosabb változás az lesz, hogy egységesítik az unióban, hogy milyen időközönként kell orvosi alkalmassági vizsgálatra menni

Hosszabb ideig: 15 évig lesz ezentúl érvényes a személyautóknál.

Két év türelmi idő lesz, a frissen jogosítványt szerzőknek, amíg szigorúbb szabályokat kell betartani.

Más országok jogosítványait egyszerűbben elfogadják.

 

 

 

 

