október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vox Savariae

28 perce

Jótékonysági koncert a szombathelyi székesegyházban

Címkék#Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar#Savaria Szimfonikus Zenekar#Lakner-Bognár Nóra

Együtt lépett fel szombaton este a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar a szombathelyi székesegyházban. A jótékonysági koncerttel a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő munkáját támogatták.

Vaol.hu

A Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös jótékonysági koncertjére megtelt tegnap este a szombathelyi székesegyház.  Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn Bartholdy egy-egy műve hangzott el  Lakner-Bognár Nóra, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar és Güssingi Városi Kórus karnagya vezényletével. Az elmúlt 15 évben több ízben adtak már jótékonysági koncertet, hogy a saját eszközeikkel támogassanak egy-egy nemes ügyet, jelen esetben  a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő munkáját

Jótékonysági koncert
Jótékonysági koncert szombaton este a szombathelyi székesegyházban
Fotó: Unger Tamás

Jótékonysági koncert - nem az első

Az elmúlt 15 évben több ízben adtak már jótékonysági koncertet, hogy a saját eszközeikkel támogassanak egy-egy nemes ügyet.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu