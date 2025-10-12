Jótékonysági koncert a szombathelyi székesegyházban

A Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös jótékonysági koncertjére megtelt tegnap este a szombathelyi székesegyház. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn Bartholdy egy-egy műve hangzott el Lakner-Bognár Nóra, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar és Güssingi Városi Kórus karnagya vezényletével. Az elmúlt 15 évben több ízben adtak már jótékonysági koncertet, hogy a saját eszközeikkel támogassanak egy-egy nemes ügyet, jelen esetben a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő munkáját

Jótékonysági koncert szombaton este a szombathelyi székesegyházban

Fotó: Unger Tamás

Jótékonysági koncert - nem az első

