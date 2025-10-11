Családokat segít a karitász: ma délelőtt áldás, este jótékonysági koncert a szombathelyi székesegyházban

Szombaton délelőtt önkéntes nap keretében került sor a Győrvári Edith Családsegítő Központ megáldására. Ezt követően 12 órakor szentmisét mutatott be a székesegyházban Fekete Benedek Szabolcs püspök; hálát adva a karitász munkatársakért, segítőkért, támogatókért a szeretetszolgálatban végzett áldozatos munkájukért. Október 11-én - tehát ma - este együtt lép fel a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar a szombathelyi székesegyházban. A jótékonysági koncert a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász családsegítő munkáját támogatja.

Ünnep Szombathelyen, a családsegítő központban - este jótékonysági koncert a székesegyházban

Fotó: Cseh Gábor

Jótékonysági koncert a székesegyházban

A Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a Güssingi Városi Kórus és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös jótékonysági koncertje október 11-én 19.30 órakor kezdődik majd a Szombathelyi Székesegyházban, és egyben az idén 15 éves Vox Savariae jubileumi koncertje is lesz A részleteket sajtótájékoztatón ismertették a résztvevők. Csodálatos, hogy Szent Márton városában a civil egyesületek jótékony célért összefognak - hangsúlyozta köszöntőjében Nemény András polgármester, s egyúttal megköszönte a karitásznak a rászorulók érdekében végzett munkáját. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn Bartholdy egy-egy műve hangzik el a jótékonysági koncerten – monda el Lakner-Bognár Nóra, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar és Güssingi Városi Kórus karnagya. Hozzátette: az elmúlt 15 évben több ízben adtak már jótékonysági koncertet, hogy a saját eszközeikkel támogassanak egy-egy nemes ügyet. Kiss István, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője elmondta, idén hozták létre a karitászon belül a családsegítő szolgálatot azzal a céllal, hogy professzionális módon fordulhassanak a családok felé fordulni, - A szegénység olyan formáival találkoznak a mindennapok során, olyan kiszolgáltatott életekkel, amelyeken segíteni kell - fűzte hozzá.