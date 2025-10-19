Ma végleg bezár az ikonikus vasi vendéglő

Ahogy arról korábban beszámoltunk, végleg bezárja kapuit a szombathelyiek egyik kedvelt vendéglője, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája.

Forrás: Facebook

A korábbi búcsúzó posztokban már a bezárás dátumát is megosztották, október 19-én vasárnap, azaz ma tart utoljára nyitva a város ikonikus vendéglátóhelye. Közösségi oldalukon emlékeztették is erre kedvelőiket, valamint azt is megosztották, hogy a sokak által kedvelt csapat tagjai közül többen is a vendéglátásban maradnak, Szombathely különböző éttermeiben lehet majd velük találkozni.