Kamion holttér: négy hely, ahol a sofőr nem lát téged

Nem veszélytelen hely, a neve is elárulja. A kamion holttér, bizony mindenki számára bajt jelenthet, ha benne tartózkodik. Mutatjuk, pontosan hol is található.

Kamion holttér: láthatatlan veszély az utakon

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A kamion holttér a jármű előtt, mögött és a kamion két oldalán található meg. A legnagyobb ezek közül a menetirány szerinti jobb oldalon található, ezen kívül még négy van: közvetlenül előtte, mögötte, balra, a sofőr üléstől kezdődően – ezeket érdemes elkerülni, ha nem szeretnénk kamionbalesetet okozni.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Kamion holttér: amit a tükör sem mutat meg

Egy YouTube-ra feltöltött videó jól szemlélteti, hogy milyen sokan állnak a kamion körül, a sofőr ebből mégsem érzékel semmit. A tükreibe nézve azt gondolhatná, hogy biztonsággal elindulhat bármelyik irányba, közben pedig akaratán kívül balesetet okozna. Ezért legyünk inkább figyelmesek mi, akik nem kamionnal közlekedünk, hogy elkerüljük a kellemetlen találkozókat!

 

