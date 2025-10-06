október 6., hétfő

Kápolnaszentelés Sárváron – megújult a Kis Szent Teréz kápolna

Sárvár kertvárosában ünnepi szentmise keretében szentelte fel dr. Székely János megyéspüspök a megújult Lisieux-i Szent Teréz kápolnát. A kápolnaszentelés a közösség összefogásának és hitének ünnepe lett.

Polgár Patrícia

Október első vasárnapján különleges esemény adott hálát és hitet Sárvár kertvárosában: a kápolnaszentelés. A Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére felújított kápolnát dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg ünnepi szentmise keretében. A híveket Várhelyi Tamás plébános köszöntötte, aki kifejezte háláját mindazoknak a vállalkozóknak és segítőknek, akik a munkálatokban közreműködtek. Kondora István polgármester is köszöntőt mondott, megköszönve az egyházmegye és a kivitelezők odaadó munkáját.

Kápolnaszentelés Dr. Székely János megyéspüspökkel
Kápolnaszentelés Dr. Székely János megyéspüspökkel
Forrás:   Facebook/Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

Kápolnaszentelés a kertvárosi búcsú napján

A szentmise kezdetén a püspök megáldotta a felújított kápolnát, majd a helyi lelkipásztorokkal, valamint Csupor Márton és Fábián András diakónusok asszisztálásával mutatta be az ünnepi liturgiát. Szentbeszédében három üzenetet osztott meg a hívekkel: a hit erejéről, a csend és imádság fontosságáról, valamint Lisieux-i Kis Szent Teréz példájáról. Mint mondta, „ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, hegyeket mozdíthattok el” – utalva arra, hogy a hit életet formáló, teremtő erő.

A püspök kiemelte: a harang hívó hangja Isten szavát jelképezi, amelyre csak akkor hallhatunk, ha képesek vagyunk elcsendesedni. Végül Kis Szent Teréz életéről beszélt, aki a szeretet útját választva lett a missziók védőszentje. „A misszió nem stratégia, hanem túlcsorduló szív” – fogalmazott dr. Székely János.

A Kertvárosi Kis Szent Teréz kápolnát eredetileg 1941-ben szentelték fel, a haranglábat pedig húsz éve építették mellé. Az idők során mindkettő állapota megromlott, ám a közösség összefogásával teljes megújuláson mentek keresztül: a kápolna belső tere új festést és díszítőmotívumokat kapott, a harangot pedig a bejárat fölötti kis házikóba helyezték át.

A felújított kápolnát a kertvárosi búcsú napján szentelték újra – ez a nap egyszerre volt hálaadás a múltért és hitvallás a jövőbe vetett bizalomról.

 

