Kapu Tibor is ott volt a népszerű vasi zenekar koncertjén!

A Zaporozsec zenekar húsz éve tartó világűr iránti rajongását érzékelteti, hogy egy teljes albumot szenteltek a témának, rajongóik között sokan szintén hasonló érdeklődésűek. Néhány hónapja a vasi zenekar két dala is felkerült a Kapu Tibor által űrutazásakor hallgatott "Highway to Space" elnevezésű lejátszási listájára, így teljesült az álmuk: kijutottak az űrbe. A zenészek szerették volna viszonozni ezt az élményt, ezért meghívták Tibort a zenekar egyik kiemelt koncertjére, az október 18-án tartott 20. születésnapi bulijukra, a budapesti A38 Hajóra.

A Zaporozsec zenekar Kapu Tiborral.

A lejátszási listán két Zaporozsec dal is hallható, a Nyomodban és a Mr. Gorsky, utóbbi igazi "űrutazós" dal, melynek pikáns története egy Neil Armstronggal kapcsolatos legendáról szól, ami a Zaporozsec Sok szerencsét, Mr. Gorsky! albumán jelent meg tíz évvel ezelőtt. A koncert egyik csúcspontja a dal színpadi előadása során megvalósuló fontos show elem: visszaszámlálás és kilövés! Kapu Tibor elmondása szerint már korábban is ismerte a Gorsky-sztorit, a koncerten pedig élőben is meghallgatta a dalt, amivel a zenekar elrepítette őt egy különleges helyre: a Zapo-galaxisokba.

Kapu Tibor és a Zaporozsec zenekar frontembere, Varga Bence.

Fotó: Szeles Bence

Kapu Tibor ajándékokat is hozott

A zenekar elmondása szerint, az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a népszerű kutatóűrhajós a kötelezettségei mellett szabaddá tudja-e tenni magát, végül legnagyobb örömükre a koncert előtt néhány órával megjelent Kapu Tibor a Zaporozsec backstageben. A zenészek gratuláltak Tibornak az űrkutatások során elért eddigi eredményeihez és sok sikert kívántak a további munkájához. A Sok szerencsét, Mr. Gorsky című CD korábban legyártott példányai már szinte teljesen elfogytak, de az utolsó, nagy becsben tartott darabot dedikálva neki ajándékozták, és egy pólót is, ami a Gorsky-sztorit jeleníti meg. Azonban ő sem érkezett üres kézzel, izgalmas élménybeszámolót tartott, és az Ax-4 küldetés hivatalos jelképeit és jelvényeit hozta el emlékül minden zenekari tagnak.

A Zaporozsec zenekar átadja ajándékait Kapu Tibornak, aki utána fel is vette a zenekari pólót.

Fotó: Szeles Bence

A zenekar 20. születésnapi desszertje egy szombathelyi cukrászdában készült Őrség zöld aranya torta volt, amiről kiderült, hogy nem csak a zenekar nagy kedvence ez az ízvilág, hanem Kapu Tiboré is.