Űrhajós a koncerthajón

2 órája

Kapu Tibor is ott volt a népszerű vasi zenekar koncertjén!

Címkék#Kapu Tibor#Zaporozsec#koncert#sztori#Varga Bence

A Zaporozsec zenekar jubilleumi, a banda 20. születésnapját ünneplő teltházas koncertjén nem volt hiány űrutazós dalokból, hiszen a zenészeket mindig is foglalkoztatta a galaktikus téma. A koncertre érkezett egy különleges vendég is: Kapu Tibor látogatta meg őket a backstageben, aki hozta friss élményeit az űrből.

Kóbor Szonja

A Zaporozsec zenekar húsz éve tartó világűr iránti rajongását érzékelteti, hogy egy teljes albumot szenteltek a témának, rajongóik között sokan szintén hasonló érdeklődésűek. Néhány hónapja a vasi zenekar két dala is felkerült a Kapu Tibor által űrutazásakor hallgatott "Highway to Space" elnevezésű lejátszási listájára, így teljesült az álmuk: kijutottak az űrbe. A zenészek szerették volna viszonozni ezt az élményt, ezért meghívták Tibort a zenekar egyik kiemelt koncertjére, az október 18-án tartott 20. születésnapi bulijukra, a budapesti A38 Hajóra. 

A Zaporozsec zenekar Kapu Tiborral.
A Zaporozsec zenekar Kapu Tiborral. 

A lejátszási listán két Zaporozsec dal is hallható, a Nyomodban és a Mr. Gorsky, utóbbi igazi "űrutazós" dal, melynek pikáns története egy Neil Armstronggal kapcsolatos legendáról szól, ami a Zaporozsec Sok szerencsét, Mr. Gorsky! albumán jelent meg tíz évvel ezelőtt. A koncert egyik csúcspontja a dal színpadi előadása során megvalósuló fontos show elem: visszaszámlálás és kilövés! Kapu Tibor elmondása szerint már korábban is ismerte a Gorsky-sztorit, a koncerten pedig élőben is meghallgatta a dalt, amivel a zenekar elrepítette őt egy különleges helyre: a Zapo-galaxisokba. 

Kapu Tibor és a Zaporozsec zenekar frontembere, Varga Bence.
Kapu Tibor és a Zaporozsec zenekar frontembere, Varga Bence. 
Fotó: Szeles Bence

Kapu Tibor ajándékokat is hozott

A zenekar elmondása szerint, az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a népszerű kutatóűrhajós a kötelezettségei mellett szabaddá tudja-e tenni magát, végül legnagyobb örömükre a koncert előtt néhány órával megjelent Kapu Tibor a Zaporozsec backstageben. A zenészek gratuláltak Tibornak az űrkutatások során elért eddigi eredményeihez és sok sikert kívántak a további munkájához. A Sok szerencsét, Mr. Gorsky című CD korábban legyártott példányai már szinte teljesen elfogytak, de az utolsó, nagy becsben tartott darabot dedikálva neki ajándékozták, és egy pólót is, ami a Gorsky-sztorit jeleníti meg. Azonban ő sem érkezett üres kézzel, izgalmas élménybeszámolót tartott, és az Ax-4 küldetés hivatalos jelképeit és jelvényeit hozta el emlékül minden zenekari tagnak.

A Zaporozsec zenekar átadja ajándékait Kapu Tibornak, aki utána fel is vette a zenekari pólót.
A Zaporozsec zenekar átadja ajándékait Kapu Tibornak, aki utána fel is vette a zenekari pólót. 
Fotó: Szeles Bence

A zenekar 20. születésnapi desszertje egy szombathelyi cukrászdában készült Őrség zöld aranya torta volt, amiről kiderült, hogy nem csak a zenekar nagy kedvence ez az ízvilág, hanem Kapu Tiboré is.

A Hunor program jelképei és az Őrség zöld aranya torta. 
Fotó: Szeles Bence

A teltházas koncerten a Zaporozsec bemutatta a legújabb dalait is, amiket hamarosan Szombathelyre is elhoznak. Október 31-én egy mini akusztikus előadás formájában tartanak közönségtalálkozót a városban, illetve az év végén egy nagy koncertjük is várható, amiről a részleteket pár napon belül a közösségi oldalaikon osztják meg. 

 

