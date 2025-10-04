1 órája
Kapu Tibor zenét is vitt a világűrbe, most újabb magyar együttest tesz híressé
A kilövés napján Kapu Tibor egy Quimby-dalt hallgatott, aztán a világűrben is kiderült róla, hogy milyen fontos a zene az életében. Most elkészült a magyar kutatóűrhajós első videóklipje is. Kapu Tibor a Bagossy Brothers Company egyik legnépszerűbb zenéjét dolgozták fel újra.
Kapu Tibor imádja a zenét
Fotó: AFP
Kapu Tibor nemrég azzal lepett meg mindenkit, hogy a Bagossy Brothers Company koncerten gitárszólóval kápráztatta el a közönséget. Akkor a zenekarral a Visszajövök című dalt adta elő, utalva az űrutazásra. Kapu Tibor most még nagyobbat gurított, elkészült a zenekarral közös első közös videoklipje, természetesen ugyanebből a számból.
Bagossy Brothers Company - Visszajövök feat. Kapu Tibor: hatalmas siker
A Bagossy Brothers Company arról is híres lesz már örökre, hogy egy zenéjüket a világűrben is eljátszották: Kapu Tibor így mutatta meg, hogyan szól a gitár a Nemzetközi Űrállomáson. A zenekar persze hálából meghívta egy koncertjére, ahol a kutatóűrhajós megmutatta, hogy a színpadon is feltalálja magát. Most pedig azzal folytatódik a közös karrier, hogy elkészült az első közös videóklipjük a „Visszajövök” című dalból. A videó már felkerült a YouTube-ra és nagyon népszerű.
A produkcióban a zenekar és Kapu Tibor mellett a Kárpát-medence magyarlakta területeiről érkező gyermekkórusok is részt vettek, köztük Komárom-Esztergom megyéből is - írta meg a kemma.hu. A kommentelők is teljesen odavannak és sokan meghatónak tartják ezt az együttműködést, nagyon sokan üzentek Erdélyből is, hogy mennyire büszkék arra, hogy egy "székely dal" az űrbe került és most egy ilyen világkörüli pályára kerül, mait egy űrhajós népszerűsége jelent mindenhol.
Mi köze van Kapu Tibinek a zenéhez?
A magyar űrhajós nagyon szereti a zenét, legjobban attól tud kikapcsolni, ha zenét hallgat. De nemcsak hallgatni szeretni, hanem szívesen játszik is. Kapu Tibor itározik és ukulelén is játszik. Sőt van egy saját együttese is: a Szégyelld Magad Kata zenekar. Ha fel akar töltődni, mást is játszik: rajong a logikai játékokért, kétszeres junior világbajnoki ezüstérmes a Tantrix nevű logikai játékban.
