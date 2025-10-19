A kardiológus figyelmeztet: Ezt a 8 ételt soha ne edd, ha sokáig akarsz élni

Egy több mint húszéves tapasztalattal rendelkező szívgyógyász, dr. Sanjay Bhojraj megdöbbentő mintázatra lett figyelmes a páciensei körében. Sokan, akik szívbetegséggel, elzáródott artériákkal vagy anyagcsere-problémákkal kerültek hozzá, meg voltak győződve arról, hogy egészségesen élnek. Rendszeresen mozogtak, próbálták kerülni a stresszt, mégis súlyos szív- és érrendszeri problémákkal kellett szembenézniük - mondja a kardiológus.

Forrás: Pixabay

A kardiológus figyelmeztet

A szakember szerint a valódi ok sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk: a mindennapi étkezési szokásokban rejlik. Számos olyan élelmiszer, amelyet „szívbarát” vagy „növényi alapú” címkével látnak el, valójában lassan, de biztosan károsítja az ereket és gyorsítja a szervezet öregedését. Dr. Bhojraj összeállított egy listát arról a nyolc élelmiszerről, amit ő maga soha nem fogyasztana, még pénzért sem.

1. Cukrozott gabonapelyhek

Bár ártalmatlannak tűnnek, a legtöbb népszerű gabonapehely inkább hasonlít egy desszertre, mint egy tápláló reggelire. „A hirtelen vércukorszint-emelkedés fokozott inzulin-kiválasztást eredményez, ami idővel inzulinrezisztenciához, krónikus fáradtsághoz és érrendszeri problémákhoz vezethet” – magyarázza a kardiológus.

2. Felvágottak és feldolgozott húskészítmények

Rendkívül praktikusak és könnyen elérhetők, de nitrátokat és nitriteket tartalmaznak, amelyek a szervezetben rákkeltő vegyületekké alakulhatnak. Dr. Bhojraj szerint ezek a termékek nemcsak a daganatos megbetegedések kockázatát növelik, hanem emelik a vérnyomást és hosszú távon károsítják az artériákat is.

3. Szénsavas-, és energiaitalok

Ezek az italok villámgyorsan megemelik a vércukorszintet és megterhelik a mellékveséket. A bennük lévő mesterséges édesítőszerek felborítják a bélflóra egyensúlyát és negatívan hatnak az anyagcserére. Rendszeres fogyasztásuk bizonyítottan összefügg a gyorsabb öregedéssel és az energiaszint csökkenésével.

4. Bő olajban sült gyorsételek

A sült krumpli és a hasonló ételek olyan olajokban készülnek, amelyek magas hőmérsékleten oxidálódnak, és rendkívül káros vegyületeket hoznak létre. Ezek a vegyületek elősegítik a plakkok képződését az artériák falán, drámaian megnövelve a szívroham és a stroke kockázatát.