36 perce
A kardiológus figyelmeztet: Ezt a 8 ételt soha ne edd, ha sokáig akarsz élni
Gondolta volna, hogy a reggeli gabonapehely vagy a „szívbarátnak” hitt margarin lassan károsítja az ereit? Egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező kardiológus most elárulja, melyik az a 8 élelmiszer, amitől mindenkit óva int a hosszú és egészséges élet érdekében.
Egy több mint húszéves tapasztalattal rendelkező szívgyógyász, dr. Sanjay Bhojraj megdöbbentő mintázatra lett figyelmes a páciensei körében. Sokan, akik szívbetegséggel, elzáródott artériákkal vagy anyagcsere-problémákkal kerültek hozzá, meg voltak győződve arról, hogy egészségesen élnek. Rendszeresen mozogtak, próbálták kerülni a stresszt, mégis súlyos szív- és érrendszeri problémákkal kellett szembenézniük - mondja a kardiológus.
A kardiológus figyelmeztet
A szakember szerint a valódi ok sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk: a mindennapi étkezési szokásokban rejlik. Számos olyan élelmiszer, amelyet „szívbarát” vagy „növényi alapú” címkével látnak el, valójában lassan, de biztosan károsítja az ereket és gyorsítja a szervezet öregedését. Dr. Bhojraj összeállított egy listát arról a nyolc élelmiszerről, amit ő maga soha nem fogyasztana, még pénzért sem.
1. Cukrozott gabonapelyhek
Bár ártalmatlannak tűnnek, a legtöbb népszerű gabonapehely inkább hasonlít egy desszertre, mint egy tápláló reggelire. „A hirtelen vércukorszint-emelkedés fokozott inzulin-kiválasztást eredményez, ami idővel inzulinrezisztenciához, krónikus fáradtsághoz és érrendszeri problémákhoz vezethet” – magyarázza a kardiológus.
2. Felvágottak és feldolgozott húskészítmények
Rendkívül praktikusak és könnyen elérhetők, de nitrátokat és nitriteket tartalmaznak, amelyek a szervezetben rákkeltő vegyületekké alakulhatnak. Dr. Bhojraj szerint ezek a termékek nemcsak a daganatos megbetegedések kockázatát növelik, hanem emelik a vérnyomást és hosszú távon károsítják az artériákat is.
3. Szénsavas-, és energiaitalok
Ezek az italok villámgyorsan megemelik a vércukorszintet és megterhelik a mellékveséket. A bennük lévő mesterséges édesítőszerek felborítják a bélflóra egyensúlyát és negatívan hatnak az anyagcserére. Rendszeres fogyasztásuk bizonyítottan összefügg a gyorsabb öregedéssel és az energiaszint csökkenésével.
4. Bő olajban sült gyorsételek
A sült krumpli és a hasonló ételek olyan olajokban készülnek, amelyek magas hőmérsékleten oxidálódnak, és rendkívül káros vegyületeket hoznak létre. Ezek a vegyületek elősegítik a plakkok képződését az artériák falán, drámaian megnövelve a szívroham és a stroke kockázatát.
5. Fehér kenyér és finomított szénhidrátok
Amikor a gabonából eltávolítják a rostokat és az ásványi anyagokat, egy olyan termék marad, ami a szervezetben szinte tiszta cukorként viselkedik. „Ezek az élelmiszerek hirtelen glükózcsúcsokat okoznak, elősegítik a zsírraktározást, és növelik a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szívbetegségek kialakulásának esélyét” – figyelmeztet a szakértő.
6. Margarin és mesterséges krémek
Bár sokáig a vaj egészséges alternatívájaként reklámozták, ezek a termékek gyakran tartalmaznak transzzsírokat. A transzzsírok növelik a „rossz” (LDL) koleszterin szintjét, miközben csökkentik a „jó” (HDL) koleszterinét, ami az erek merevségéhez és károsodásához vezet.
7. Feldolgozott növényi „hús” termékek
A „növényi alapú” címke ellenére sok ilyen termék hatalmas mennyiségű sót, ipari olajokat és szintetikus adalékanyagokat tartalmaz. Dr. Bhojraj alapszabálya: minél hosszabb az összetevők listája, annál kisebb az esélye, hogy valóban egészséges ételről van szó.
8. Ízesített kávéízesítők
Egy aprócska adag ízesített kávékrém is tele lehet hidrogénezett zsírokkal, mesterséges aromákkal és cukorral. Hosszú távon ezek az apróságnak tűnő szokások is hozzájárulnak a szervezetben lévő gyulladások fokozódásához és a plakkok lerakódásához az artériákban.
„Soha nem nyúlok ezekhez az ételekhez. Azonban nem kell egyik napról a másikra megváltoztatni a teljes étrendet. A kis cserék idővel hatalmas különbséget jelentenek, és ezt a leletei is igazolni fogják” – zárta gondolatait dr. Bhojraj.