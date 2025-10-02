Kaszás Nikolett még két napig életben lehetett az eltűnése után? Itt van minden kérdésre a válasz

A 27 éves Kaszás Nikolettet holtan találták meg a Pilisben - de, ez nem megnyugtatta kedélyeket, hanem inkább fokozta az eltűnése óta folyamatos kíváncsiságot. Valóban öngyilkos lett? Miért nem találták meg előbb? Ha előbb megtalálják, lehetett volna rajta segíteni? Itt van az összes felmerülő kérdés, ezt tudjuk eddig a Pilisben eltűnt lány tragédiájáról.

Kaszás Nikolett

Mit keresett a túraútvonaltól 200 méterre Kaszás Nikolett?

A 27 éves lány eltűnése nagyon különös volt és rengeteg kérdést vetett fel már az első napokban. Mindenki lehetetlennek gondolta, hogy eltévedt, hiszen nagyon tapasztalt túrázó volt. Olyannyira tapasztalt, hogy nem először, bátran nekivágott egyedül is az útnak. A családja és a barátai is azt állítják, nem fordulhatott elő, hogy a Pilisben eltévedt, hiszen jól ismerte ezt a terepet. Van egy állítólagos túrázó, aki találkozott és beszélt vele a túra elején, ahogy arról a veol.hu írt, de ez agy igaz, vagy nem, ráadásul, amit neki válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyhogy egyedül kirándul, azt azt többféleképpen is lehet értelmezni:

– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember

– válaszolta és továbbindult.

Miért ennyi idő után kezdték nagy erőkkel keresni?

Vasárnap 500 ember kereste Kaszás Nikolettet annak az útvonalnak a környékén, ahol járt. Találkoztak vele ott túrázók, a telefonját is bemérték, tehát az bizonyos volt, hogy ott kell keresni.

Az, hogy a rendőrség, a polgárőrök és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat csoportos keresést indított, annak feltehetően az lehetett az oka, hogy minden más szálat elvarrtak és biztosra vették, hogy nem rabolták el és a túra helyszínéről mégsem ment haza.

A kutató-mentők korábban a járható jelölt utakra és azok közvetlen környezetére koncentráltak, mivel azt feltételezték, hogy a túrát befejezte. A terület hatalmas, de nem volt okuk kiterjedtebb kutatást végezni, hiszen azt feltételezték, hogy nem érte őt baleset, mivel a nap végén üzent a párjának. A Spartacus-ösvény útvonalától visszafele vezető úton mérték be utoljára a telefonját és ezen a szakaszon is találták végül meg.