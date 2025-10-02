1 órája
Kaszás Nikolett még két napig életben lehetett az eltűnése után? Itt van minden kérdésre a válasz
Hiába találták meg, még mindig rengeteg a kérdés a 27 éves nő halála körül. Mióta eltűnt, az egész országot foglalkoztatja az ügye. Kaszás Nikolett a hírek szerint öngyilkos lett, de ha valóban fagyállóval végzett magával, egész biztosan nem azonnal halt meg, de akkor miért nem találták meg előbb? Rengeteg a kérdés, itt vannak a lehetséges válaszok.
A 27 éves Kaszás Nikolettet holtan találták meg a Pilisben - de, ez nem megnyugtatta a kedélyeket, hanem inkább fokozta az eltűnése óta folyamatos kíváncsiságot. Valóban öngyilkos lett? Miért nem találták meg előbb? Ha előbb megtalálják, lehetett volna rajta segíteni? Itt van az összes felmerülő kérdés, ezt tudjuk eddig a Pilisben eltűnt lány tragédiájáról.
Mit keresett a túraútvonaltól 200 méterre Kaszás Nikolett?
A 27 éves lány eltűnése nagyon különös volt és rengeteg kérdést vetett fel már az első napokban. Mindenki lehetetlennek gondolta, hogy eltévedt, hiszen nagyon tapasztalt túrázó volt. Olyannyira tapasztalt, hogy nem először, bátran nekivágott egyedül is az útnak. A családja és a barátai is azt állítják, nem fordulhatott elő, hogy a Pilisben eltévedt, hiszen jól ismerte ezt a terepet. Van egy állítólagos túrázó, aki találkozott és beszélt vele a túra elején, ahogy arról a veol.hu írt, de ez vagy igaz, vagy nem. Ráadásul, amit neki válaszolt arra a kérdésre, hogy hogyhogy egyedül kirándul, azt többféleképpen is lehet értelmezni:
– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember
– válaszolta és továbbindult.
Miért ennyi idő után kezdték nagy erőkkel keresni?
Vasárnap 500 ember kereste Kaszás Nikolettet annak az útvonalnak a környékén, ahol járt. Találkoztak vele ott túrázók, a telefonját is bemérték, tehát az bizonyos volt, hogy ott kell keresni.
Az, hogy a rendőrség, a polgárőrök és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat csoportos keresést indított, annak feltehetően az lehetett az oka, hogy minden más szálat elvarrtak és biztosra vették, hogy nem rabolták el és a túra helyszínéről mégsem ment haza.
A kutató-mentők korábban a járható jelölt utakra és azok közvetlen környezetére koncentráltak, mivel azt feltételezték, hogy a túrát befejezte. A terület hatalmas, de nem volt okuk kiterjedtebb kutatást végezni, hiszen azt feltételezték, hogy nem érte őt baleset, mivel a nap végén üzent a párjának. A Spartacus-ösvény útvonalától visszafele vezető úton mérték be utoljára a telefonját és ezen a szakaszon is találták végül meg.
Ki üzent a telefonjáról, ha ő már nem élt?
Ez a legnagyobb rejtély, de az egyetlen olyan fontos kérdés, amire már válaszolt a rendőrség. Ezt sokan nem hajlandók tudomásul venni, mert a rejtély jobb, mint a szimpla igazság.
Ez az információ nem volt valós. A lány írt a párjának, amikor a túra véget ért, de utána már nem üzent senkinek, semmilyen eszközről.
Hogy ez egy a közösségi vagy a hivatalos médiából induló pletyka volt, vagy a rendőrség a nyomozás érdekében elejtett egy ilyen információt, nem derül ki...
Meghalt természetes halállal
Nem tudhatjuk, hogy Kaszás Nikolettnek volt-e olyan krónikus betegsége, ami miatt váratlanul meghalt. A hírek szerint magzatpózban találták meg, ami azt jelezheti - ha valóban így volt - hogy fájdalmai lehettek a halála előtt... Ilyen lehet például a cukorbetegsége, amitől bekómált és letért az útról és segítség nélkül életélt vesztette, de ez is egy lehetséges feltételezés, amíg a hivatalos orvosszakértői jelentés nem kerül nyilvánosságra.
Még élve előkerülhet Kaszás Nikolett? A rendőrség talált egy új nyomot
Valóban öngyilkos lett?
Ez sem biztos információ. Sokan voltak ott, amikor Kaszás Nikolett holttestét megtalálták, onnan indult útjára ez a hír, de
a rendőrség nem nyilatkozott ilyet hivatalosan. A rendőrök ott és azóta is csak annyit mondtak, hogy közigazgatási eljárásban folytatják a nyomozást.
Nincs tehát büntetőügy, vagyis biztosan nem gyilkosság történt: vagy valóban öngyilkosság, vagy valami szörnyű baleset, de ezt a szakértői vizsgálatok tudják csak tisztázni, amelyek napokig tartanak. A rendőrség tehát egyelőre ezzel kapcsolatban sem közölt biztosat. És az is lehet, hogy nem is teheti meg. A gyászoló családtól függ, hogy mit mondhatnak ezután. Annyi biztos, hogy a család az eddigi nyomozásban és keresésben együttműködött, a közösségi médiában is követni lehetett a felhívásaikat és a kutató-mentők is köszönetet mondtak nekik.
Fagyállóval végzett magával, ez magyarázat lehet arra, ahogy eltűnt
Mind ez idáig szintén csak egy pletyka, hogy fagyállót ivott, úgy lett öngyilkos Kaszás Nikolett. Az, hogy egy fagyállós flakont találtak mellette, lehet véletlen is. Lehet, hogy valóban öngyilkos lett, de hivatalosan még nem hangzott el ilyen információ. Amennyiben valóban így történ és fagyállót ivott, az azonban megmagyarázhatja, hogy miért került a túraútvonaltól messzebbre.
A fagyálló ugyanis nagyon furcsa tünetek okoz az első órákban. Előbb csak az alkoholmámorhoz hasonló állapotot, később fejfájást és olyan súlyos zavartságot, amitől előfordulhat hogy például eltévedt az erdőben akkor is, ha ismerte a terepet.
Ha valaki fagyállót iszik, az életveszélyes állapot, azonnali sürgősségi ellátást igényel. Az első órákban ellenszerrel és dialízissel meg lehet menteni az életét, később már akkor is kérdéses, ha orvoshoz kerül.
Mindenesetre, ha valóban ezt a módszert választotta, könnyen lehet, hogy nem azonnal, hanem akár 48-72 órán keresztül is életben volt. A fagyálló ugyanis nem öl azonnal...
Hogyan mérgez a fagyálló?
- A gyomorból felszívódik, a májban mérgező anyagokká (glikolaldehid, glikolsav, oxálsav) bomlik.
- Ezek az anyagok savasodást okoznak a szervezetben, károsítják a vesét, az idegrendszert és a szívet.
- Hányinger, hányás, görcsrohamok, fáradtság és fájdalom jelentkezik.
- Végül leggyakrabban veseelégtelenség miatt áll be a halál.
- Súlyos mérgezésnél, sok vagy koncentrált fagyálló esetén, gyorsan ájulást, kómát is okozhat.
Valami egészen más állhat a háttérben
Kicsi az esélye. Kriminalisztikával foglalkozók körében elterjedt mondás, hogy mindig a legvalószínűbb megoldás az igaz. Amennyiben a rendőrség hivatalosan tájékoztatást adhat az ügyben, ezt megtudjuk. Az azonban már nemcsak rajtuk múlik, hanem Kaszás Nikolett családján is. Amennyiben valóban öngyilkos lett a lány és a család azt kéri a rendőrségtől, hogy ne adjon ki semmilyen információt a szerettükről, erről nem fogunk többet megtudni. Mivel az idegenkezűséget kizárták - ezt hivatalosan is közölte a rendőrség- innentől csak a lány családján múlik, hogy kiderül-e, balesetet szenvedett vagy valóban maga döntött úgy, hogy nem akar tovább élni. Felhatalmazhatják a rendőrséget, hogy beszéljen erről és megszólalhatnak ők maguk, hogy elmondják az igazságot, de ez egy gyászoló család számára, a fájdalom közepette nagyon nehéz. Talán a saját nyugalmuk és a lányuk iránti kegyelet miatt megteszik és akkor véget érnek a találgatások. Ha nem, feltehetően még lesznek újabb teóriák és minden évfordulón előkerül Kaszás Nikolett "rejtélyes" ügye. Az azonban talán így is kiderült, hogy már sokkal kevesebb a rejtély, mint amennyit sokan igyekeznek még mindig sugallni, ennek a 27 éves fiatal nőnek a tragédiája után...
Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
