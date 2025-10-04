Ez mindent megmagyaráz: fájdalmas titok derült ki Kaszás Nikolett múltjából

Amióta múlt vasárnap megtalálták Kaszás Nikolett holttestét, több olyan információ is nyilvánosságra került, ami megkérdőjelezte az eltűnt lány öngyilkosságát. Egy túrázó beszélt erről, aki találkozott vele az útvonalon, de egy barátja is megszólalt, aki elmondta, hogy a család képtelen elhinni, hogy önkezével vetett véget az életének. Most két olyan megrázó információ is nyilvánosságra került, ami eloszlatja az eddigi kételyeket.

Kaszás Nikolett

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: shutterstock

Szomorú, amit a rendőrség kiderített Kaszás Nikolettről

A Bors új, exkluzív információkat hozott nyilvánosságra a rejtélyes halálesetről. Állítólag nemrég kiderült: valóban fagyállót vitt magával Niki. Az volt a palackban. Az eltűnt nő barátja elárulta: a rendőrségnek ráadásul van egy videófelvétele arról, hogy a nő fagyállót vásárol...

Egy barát olyat árult el el Kaszás Nikolett múltjáról, ami mindent megmagyaráz

A közeli ismerős szerint ráadásul, egyszer már előfordult a családban öngyilkosság. Az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval.

A rendőrség továbbra is kizárta az idegenkezűséget, közigazgatási eljárás keretein belül nyomoz az ügyben.