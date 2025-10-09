október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Száznál is több lakástűz volt eddig idén Vasban, több haláleset is történt

Címkék#tüz#tűzvizsgálati#katasztrófavédelem#láng#szén monoxid

Október elsejéig összesen 112 lakóépületben keletkezett tűz, 30 ingatlannal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A lakástüzekben 2 ember vesztette életét, ugyanannyian, mint egy évvel ezelőtt. A lakóházakban keletkezett tüzek során 13-an sérültek meg, míg 2024 első kilenc hónapjában 5-en - közölte a vasi katasztrófavédelem.

Merklin Tímea
Száznál is több lakástűz volt eddig idén Vasban, több haláleset is történt

Tűz az egyházashetyei családi háznál: felhívást tett közzé a helyi önkormányzat a bajba jutott család megsegítéséért

Fotó: VN/katasztrófavédelem

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása közel 15 órát vett igénybe, a munkálatok során 275 tűzoltójármű került bevetésre. Az első háromnegyed évben összesen 1693 négyzetméternyi épített terület égett le, 11 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 38 embernek kellett elhagynia az otthonát - tudtuk meg a vasi katasztrófavédelem közleményéből. 

katasztrófavédelem
Mindenük odaveszett: az egyházashetyei család segítésére felhívást tett közzé a helyi önkormányzat. Fotó: VN/katasztrófavédelem

A 112 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. 

A tüzek jelentős többsége a kéményben, a konyhában, a tárolóban és a hálószobában keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos meghibásodásra, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A legtöbb tűzoltó szeptember 25-én, egy egyházashetyei tűznél avatkozott be. Mosókonyhában keletkezett tűz egy nyolcvan négyzetméter alapterületű családi házban. A tűz a helyiségről a tetőszerkezetre is átterjedt. A lángok megfékezésén egy órán át összesen 35 tűzoltó dolgozott 9 járművel. 

A katasztrófavédelem lakóépületek esetében 8 alkalommal indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 4 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 7 épületnél gázpalackok nehezítették az oltási munkálatokat.

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére. 

A vasi katasztrófavédelem tűzoltóit eddig 24 alkalommal riasztották idén szén-monoxid miatt

Október elsejéig 24 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, 33 alkalommal kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 2 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, ugyanannyian, mint tavaly, haláleset nem történt. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu