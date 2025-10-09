Száznál is több lakástűz volt eddig idén Vasban, több haláleset is történt

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása közel 15 órát vett igénybe, a munkálatok során 275 tűzoltójármű került bevetésre. Az első háromnegyed évben összesen 1693 négyzetméternyi épített terület égett le, 11 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 38 embernek kellett elhagynia az otthonát - tudtuk meg a vasi katasztrófavédelem közleményéből.

Mindenük odaveszett: az egyházashetyei család segítésére felhívást tett közzé a helyi önkormányzat. Fotó: VN/katasztrófavédelem

A 112 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.

A tüzek jelentős többsége a kéményben, a konyhában, a tárolóban és a hálószobában keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos meghibásodásra, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.

A legtöbb tűzoltó szeptember 25-én, egy egyházashetyei tűznél avatkozott be. Mosókonyhában keletkezett tűz egy nyolcvan négyzetméter alapterületű családi házban. A tűz a helyiségről a tetőszerkezetre is átterjedt. A lángok megfékezésén egy órán át összesen 35 tűzoltó dolgozott 9 járművel.

A katasztrófavédelem lakóépületek esetében 8 alkalommal indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 4 helyen felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja. 7 épületnél gázpalackok nehezítették az oltási munkálatokat.

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.

A vasi katasztrófavédelem tűzoltóit eddig 24 alkalommal riasztották idén szén-monoxid miatt

Október elsejéig 24 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, 33 alkalommal kevesebbszer, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ezek során 2 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, ugyanannyian, mint tavaly, haláleset nem történt. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.