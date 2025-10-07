47 perce
Kató néni, a 100 éves tanítónéni lett az internet új sztárja (videóval)
Megható videó került ki a netre, amiben egykori tanítványai és azok unokái köszöntik a 100 éves tanárnénit, az iskola egykori igazgatóját. Varju Dezsőné Boros Katalin, vagyis Kató néni, évtizedeket tagadhat le az életkorából, annyira friss. Megható látni, hogy egy kisvárosban milyen nagy tisztelete lehet egy idős embernek a közösségben.
A pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai köszöntötték fel az intézmény egykori igazgatóját. Varju Dezsőné Boros Katalin, vagyis Kató néni, a 100. születésnapját ünnepelte. Ahogy egy zenei általánoshoz illik, csodás szerenádot adtak a diákok.
Kató néni meghatódott, a videója pedig villámgyorsan terjed
Csilingelő kórus szólalt meg Pápán, Varju Dezsőné Boros Katalin születésnapjára csendült fel a meglepetés-szerenád. Kató néni a 100. születésnapját ünnepli, az iskolások pedig azért érkeztek a háza elé, mert a születésnapos pedagógus, legendás igazgatója volt az Erkel Ferenc Általános Iskolának. Az ő vezetése alatt vette fel a nevét az intézmény, amelyik akkoriban az ország harmadik Kodály-rendszerű ének-zenei általános iskolája volt. Kató néni többször találkozott is a zeneszerzővel. Az egykori igazgató nagyon meghatódott a gyerekek és egykori kollégái meglepetésén és nagy szeretettel köszönte meg nekik, hogy felköszöntötték - írja a veol.hu. Az ünneplésről szóló videót pár óra alatt több tízezren megnézték és rengeteg hálás, személyes komment érkezett alá.
Kató néni elárulta, mi szerinte a hosszú élet titka
Ahogy a századik születésnapokon rendszerint megtörténik, megkérdezték Kató nénitől is, hogy mi a hosszú élet titka.
– Talán az, hogy minden dologhoz, az örömhöz és a bántásokhoz is, szeretettel fordultam. Ha bántottak, sosem vágtam vissza, úgy éreztem, a legnagyobb ereje a szeretetnek van
– mesélte Pápa, 1925-ben született legendás pedagógusa.
