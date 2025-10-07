Kató néni, a 100 éves tanítónéni lett az internet új sztárja (videóval)

A pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai köszöntötték fel az intézmény egykori igazgatóját. Varju Dezsőné Boros Katalin, vagyis Kató néni, a 100. születésnapját ünnepelte. Ahogy egy zenei általánoshoz illik, csodás szerenádot adtak a diákok.

Kató néni meghatódott, 100 évesen is érik meglepetések az embert, ha megéri

Csilingelő kórus szólalt meg Pápán, Varju Dezsőné Boros Katalin születésnapjára csendült fel a meglepetés-szerenád. Kató néni a 100. születésnapját ünnepli, az iskolások pedig azért érkeztek a háza elé, mert a születésnapos pedagógus, legendás igazgatója volt az Erkel Ferenc Általános Iskolának. Az ő vezetése alatt vette fel a nevét az intézmény, amelyik akkoriban az ország harmadik Kodály-rendszerű ének-zenei általános iskolája volt. Kató néni többször találkozott is a zeneszerzővel. Az egykori igazgató nagyon meghatódott a gyerekek és egykori kollégái meglepetésén és nagy szeretettel köszönte meg nekik, hogy felköszöntötték - írja a veol.hu. Az ünneplésről szóló videót pár óra alatt több tízezren megnézték és rengeteg hálás, személyes komment érkezett alá.

Kató néni elárulta, mi szerinte a hosszú élet titka

Ahogy a századik születésnapokon rendszerint megtörténik, megkérdezték Kató nénitől is, hogy mi a hosszú élet titka.

– Talán az, hogy minden dologhoz, az örömhöz és a bántásokhoz is, szeretettel fordultam. Ha bántottak, sosem vágtam vissza, úgy éreztem, a legnagyobb ereje a szeretetnek van

– mesélte Pápa, 1925-ben született legendás pedagógusa.