Vezessenek óvatosan!

Vigyázzunk! Hatalmasra nőtt a kátyú ebben a szombathelyi kereszteződésben

Címkék#Szombathely#Sági út#kisvendéglő#defekt#kátyú

Vesét rázó és kikerülhetetlen. Nem tudunk annyira körültekintően vezetni és csökkenteni a sebességünket, hogy ne szisszenjünk fel, miközben áthaladunk a terjedelmes kátyún Szombathelyen a Sági út és a Pálya utca kereszteződésében.

Vaol.hu

Látszik, hogy többször toldozták-foltozták már a szakaszt, mégis veszélyes a kátyú az említett szombathelyi kereszteződésben: defekt, sérült gumi, felni, kitört kerék, futóműhiba is lehet a következménye. 

Hatalmas kátyú Szombathelyen a Sági út és a Pálya utca kereszteződésében. 
Fotó:  Cseh Gábor
kátyú
Hatalmas kátyú Szombathelyen a Sági út és a Pálya utca kereszteződésében. 
Fotó:  Cseh Gábor

Hatalmas kátyú: ideje kijavítani az úthibát

Jön az esős, később a fagyos idő, ami csak tovább erősíti a folyamatot. Épp ideje lenne kijavítani az úthibát. Addig vezessünk a szokásosnál is óvatosabban. Ha valaki kicsit nagyobb sebességgel érkezik a kereszteződésbe, és tengelytörés nélkül megússza az áthaladást, ünnepeljen: egy kisvendéglő és egy pékség is van a közelben.

Fotó:  Cseh Gábor

 


 

 

