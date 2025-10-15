Vigyázzunk! Hatalmasra nőtt a kátyú ebben a szombathelyi kereszteződésben

Látszik, hogy többször toldozták-foltozták már a szakaszt, mégis veszélyes a kátyú az említett szombathelyi kereszteződésben: defekt, sérült gumi, felni, kitört kerék, futóműhiba is lehet a következménye.

Hatalmas kátyú Szombathelyen a Sági út és a Pálya utca kereszteződésében.

Fotó: Cseh Gábor

Hatalmas kátyú Szombathelyen a Sági út és a Pálya utca kereszteződésében.

Fotó: Cseh Gábor

Hatalmas kátyú: ideje kijavítani az úthibát

Jön az esős, később a fagyos idő, ami csak tovább erősíti a folyamatot. Épp ideje lenne kijavítani az úthibát. Addig vezessünk a szokásosnál is óvatosabban. Ha valaki kicsit nagyobb sebességgel érkezik a kereszteződésbe, és tengelytörés nélkül megússza az áthaladást, ünnepeljen: egy kisvendéglő és egy pékség is van a közelben.

Fotó: Cseh Gábor



