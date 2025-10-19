október 19., vasárnap

Zalában ütötte fel a fejét a veszélyes szarvasmarha betegség - azonnal zárlatot rendeltek el

Kimutatták a veszélyes betegséget.

Ismét felbukkant hazánkban az állatokat érintő veszélyes fertőzés, a kéknyelv-betegség. Ezúttal nem is olyan messze, a Zala vármegyei Pákán mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az október 8-án egy pákai szarvasmarha-állományban azonosított példánynál egy új változatot mutattak ki - számolt be róla a zaol.hu.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW/archív

Társportálunk arról ír, a telepen zárlatot rendeltek el, a fertőzés forrását járványügyi nyomozás keretében vizsgálják.

Szakértőt kérdeztünk a kéknyelv-betegségről

A nyáron ragadós száj- és körömfájás terjedt, azonban a madárinfluenza és a sertéspestis után már intenzíven terjed Európában az új állatbetegség is, a kéknyelv-betegség. Lapunknak Dr. Benczik Ernő vasi állatorvos beszélt a kórságról. Elmondta, a vírus ödémaképződéssel, az érfalak károsodásával jár. Az állatok gyakran kiöltik a nyelvüket, nyálzanak. A nyelv fokozatosan megduzzad a vérkeringési zavar pedig kékké színezi a nyelvet, innen ered a betegség neve. Hozzátette: létezik ellene vakcina, a fertőzés esetén a gazdasági kár borítékolható, de az állatot nem kell leölni.

 

