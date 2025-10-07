25 perce
Kéktúra-mozdonyt és motorvonatot avattak Kőszegen - fotók
Partnerként vesz részt a GYSEV Zrt. az Active2Public Transport nemzetközi projektben, amelynek célja a Duna makrorégió országaiban elősegíteni az aktív közlekedési módok és a közösségi közlekedés hatékonyabb összekapcsolását. A kőszegi vasútállomáson kedden bemutatták a projektben megvalósult fejlesztéseket, a Kéktúra tematikájú matricázott motorvonatot és mozdonyt.
Modern és szemléletformáló kezdeményezésbe kapcsolódott be a GYSEV – a vasúttársaság a fenntartható közlekedési módokat és a természetjárást népszerűsíti. A projekten belül a Magyar Természetjáró Szövetséggel, mint társult partnerrel közösen egy kísérleti akciót hajtanak végre, amely a túraútvonalak (Országos Kéktúra) eléréséhez a vasúti közlekedés használatát ajánlja.
Kéktúra-mozdonyt és motorvonatot avattak Kőszegen
– Régi ügye Kőszegnek a Kéktúra és régi ügye a vasút és a kőszegi vasútállomás is – mondta el az ünnepségen Básthy Béla. Kőszeg polgármestere a GYSEV Zrt. projektjében létrejött közös vonat-autóbusz peron mellett állva az intermodalitás fontosságát, a többféle közlekedési mód összekapcsolását emelte ki. (Utalva arra is, hogy szeptemberben megjelent a kőszegi intermodális csomópont kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ezáltal lehetővé válik a vasútállomási fejlesztések befejezése és a közlekedési kapcsolatok rendezése.) A bakancsos és kerékpáros turizmus, az aktív szabadidőtöltés Kőszegnek régóta célja, jövőképe, mondta, majd megköszönte a város fejlesztésében közreműködő partnerek támogatását.
Kéktúra-mozdonyt és motorvonatot avattak KőszegenFotók: Kámán Zoltán
Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója a természetjárás és a vasúttörténelem kapcsolódási pontjairól beszélt, majd felidézte az országos kék út és az ikonikus jelvényszerző túramozgalom, az Országos Kéktúra születését. Utóbbit évről évre közel húszezren kezdik el. A kéktúrázást szolgálja a vasút is – mint mondta, örömmel vettek részt a projektben, és céljuk a közösségi közlekedés népszerűsítése.
– A GYSEV Zrt. legújabb projektje két kedvelt időtöltést köt össze: a vasúti utazást és a túrázást. Bízom abban, hogy szokást, divatot teremtünk kezdeményezésünkkel, és egyre többen indulnak el vonattal túrázni – fogalmazta meg köszöntőjében dr. Mosóczi László, a GYSEV Zrt. elnöke. Hozzátette:
- a vasúti közlekedés nemcsak biztonságos és kényelmes, hanem a legkisebb karbonlábnyomú utazási lehetőség.
- Valamint, hogy a Kéktúra tematikájú matricázott motorvonat mostantól Kőszeg és Szombathely között közlekedik.
Az ünnepségen részt vett Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója is.
A kőszegi vasútállomáson tábla emlékeztet az Országos Kéktúrára. Az emléktáblát a Vasutas Természetjárók Szövetsége készíttetett 2002-ben. Urbán László elnökségi tag ismertette az emléktábla történetét, utána Nagy Ottó felügyelőbizottsági taggal együtt koszorút helyeztek el az emlékhelynél.
A kísérleti akció részeként ingyenes utazási lehetőséget biztosítottak kedden túrázóknak Budapestről Kőszegre. A kötelező regisztráció után ötvenen juthattak el vonattal az Országos Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra nyugati végpontjához, az Írott-kőhöz közeli Kőszegre – jó példa volt ez az aktív mobilitás és a közösségi közlekedés kombinációjára. A túrázók Budapestről egy menetrend szerinti vonathoz kapcsolt külön kocsival érkeztek Kőszegre.
A természetjárók között volt Czifra Lajosné és Huszár István is Ercsiből. Mindketten szívesen túráznak, általában vonattal közelítik meg az úti céljukat és egy napos kirándulásokat terveznek, az este már otthon éri őket., árulták el. Szívük csücske Kőszeg – István gyermekkorában öt évig a mai Dr. Nagy László EGYMI-be járt iskolába –, kedden is a városba igyekeztek.