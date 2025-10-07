Kéktúra-mozdonyt és motorvonatot avattak Kőszegen - fotók

Modern és szemléletformáló kezdeményezésbe kapcsolódott be a GYSEV – a vasúttársaság a fenntartható közlekedési módokat és a természetjárást népszerűsíti. A projekten belül a Magyar Természetjáró Szövetséggel, mint társult partnerrel közösen egy kísérleti akciót hajtanak végre, amely a túraútvonalak (Országos Kéktúra) eléréséhez a vasúti közlekedés használatát ajánlja.

Tassy Márk, dr. Mosóczi László, Básthy Béla és Kövesdi Szilárd a Kéktúra-mozdony és motorvonat avatásán.

Fotó: Kámán Zoltán

Kéktúra-mozdonyt és motorvonatot avattak Kőszegen

– Régi ügye Kőszegnek a Kéktúra és régi ügye a vasút és a kőszegi vasútállomás is – mondta el az ünnepségen Básthy Béla. Kőszeg polgármestere a GYSEV Zrt. projektjében létrejött közös vonat-autóbusz peron mellett állva az intermodalitás fontosságát, a többféle közlekedési mód összekapcsolását emelte ki. (Utalva arra is, hogy szeptemberben megjelent a kőszegi intermodális csomópont kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ezáltal lehetővé válik a vasútállomási fejlesztések befejezése és a közlekedési kapcsolatok rendezése.) A bakancsos és kerékpáros turizmus, az aktív szabadidőtöltés Kőszegnek régóta célja, jövőképe, mondta, majd megköszönte a város fejlesztésében közreműködő partnerek támogatását.