Főhajtás

1 órája

Táblát avattak Kemeneskápolna '56-os aktorainak emlékére

Címkék#talapzat#tábla#Marton Ferenc#történelem

1956 hőseire és áldozataira emlékeztek múlt héten Kemeneskápolnán is. Az október 23., csütörtöki megemlékezés fénypontjaként emléktáblát avattak a településen.

Vaol.hu

Az október 23-i nemzeti ünnepen Kemeneskápolna községben Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta az ünnepi beszédet. A helyi közösség megemlékező műsorral villantotta fel az '56-os események legjelentősebb mozzanatait.

Kemeneskápolna: 1956-os emléktáblát avattak.
Kemeneskápolna: 1956-os emléktáblát avattak.
Fotó: Facebook/Kemeneskápolna

Emléktábla-avatás Kemeneskápolna községben

„Az 1956-os forradalmárok életének értelmét a történelem bizonyította, melynek hozadéka történelmünk szilárd talapzatának fontos kötőeleme a mai napig” – hangzott el. A Közösségi színtér épületének külső ablakára helyezték a márványtáblát rajta Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből vett idézettel: „Egy nép azt mondta: »Elég volt.” Kemeneskápolna ’56-os aktorainak emlékére”. Leleplezését követően Szalai Jeremiás prépost, nyugalmazott plébános áldotta meg az emlékhelyet. A rendezvényt koszorúzás zárta.

A Közösségi színtér épületének külső ablakára helyezték a táblát.
Forrás: Facebook/Kemeneskápolna

 

 

