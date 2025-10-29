Táblát avattak Kemeneskápolna '56-os aktorainak emlékére

Az október 23-i nemzeti ünnepen Kemeneskápolna községben Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta az ünnepi beszédet. A helyi közösség megemlékező műsorral villantotta fel az '56-os események legjelentősebb mozzanatait.

Kemeneskápolna: 1956-os emléktáblát avattak.

Fotó: Facebook/Kemeneskápolna

Emléktábla-avatás Kemeneskápolna községben

„Az 1956-os forradalmárok életének értelmét a történelem bizonyította, melynek hozadéka történelmünk szilárd talapzatának fontos kötőeleme a mai napig” – hangzott el. A Közösségi színtér épületének külső ablakára helyezték a márványtáblát rajta Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből vett idézettel: „Egy nép azt mondta: »Elég volt.” Kemeneskápolna ’56-os aktorainak emlékére”. Leleplezését követően Szalai Jeremiás prépost, nyugalmazott plébános áldotta meg az emlékhelyet. A rendezvényt koszorúzás zárta.