Bűncselekmény

Lopás Szombathelyen - Látta ezt a kerékpárt? Azonnal hívja a rendőrséget!

Ismét szomorú bűncselekmény a Gyöngyösparti sétányon. Újabb ellopott kerékpár eset, melyben akár Ön is segíthet!

Kóbor Szonja

Ahogy korábban is megírtuk, a szombathelyi Gyöngyösparti sétányon egyre gyakoribbak a különböző bűncselekmények, ezen belül a lopások, főleg a kerékpár eltulajdonítások. A sétányon lévő társasház rácsain így hónapok óta kint is áll a felirat:

A rácson lévő felirat arra kéri a lakókat, hogy zárják a kapukat, hogy ne találkozzunk kellemetlenséggel, és a kerékpárok se tűnjenek el.

A zárt rács mindannyiunk érdeke! - így is sikerült ellopni a kerékpárt

A felirat ellenére azonban vasárnap este bekövetkezett a baj. Vendégségbe érkezett a házba Márfi Anna Virág, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára, akinek a zárt rács mögül 19:30 és 21:30 között ellopták kerékpárját. A  ház ajtaján kilépve először a tárva hagyott kapu lepte meg, majd csalódottan döbbent rá a kerékpár hűlt helyére. A helyszínre bejelentésére rendőrök érkeztek, akik megtették a várt lépéseket, de jelenleg még nem került elő a jármű, így kérjük Önöket, járjanak nyitott szemmel, és ha bárhol látnák, értesítsék a rendőrséget!

Kaptunk tippeket a rendőrségtől, hogyan előzhetnénk meg az efféle bajt, itt olvashatják! 

Peugeot férfi vázas, fehér kerékpár, amelyet keresünk. 

Annával a nyár végén beszélgettünk többek között a vasi fiatalok művészeti nyitottságáról, podcast adásunkat itt hallgathatják vissza! 

