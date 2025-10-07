Lopás Szombathelyen - Látta ezt a kerékpárt? Azonnal hívja a rendőrséget!

Ahogy korábban is megírtuk, a szombathelyi Gyöngyösparti sétányon egyre gyakoribbak a különböző bűncselekmények, ezen belül a lopások, főleg a kerékpár eltulajdonítások. A sétányon lévő társasház rácsain így hónapok óta kint is áll a felirat:

A rácson lévő felirat arra kéri a lakókat, hogy zárják a kapukat, hogy ne találkozzunk kellemetlenséggel, és a kerékpárok se tűnjenek el.

A zárt rács mindannyiunk érdeke! - így is sikerült ellopni a kerékpárt

A felirat ellenére azonban vasárnap este bekövetkezett a baj. Vendégségbe érkezett a házba Márfi Anna Virág, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanára, akinek a zárt rács mögül 19:30 és 21:30 között ellopták kerékpárját. A ház ajtaján kilépve először a tárva hagyott kapu lepte meg, majd csalódottan döbbent rá a kerékpár hűlt helyére. A helyszínre bejelentésére rendőrök érkeztek, akik megtették a várt lépéseket, de jelenleg még nem került elő a jármű, így kérjük Önöket, járjanak nyitott szemmel, és ha bárhol látnák, értesítsék a rendőrséget!

Peugeot férfi vázas, fehér kerékpár, amelyet keresünk.

