Megvan a dátum, hogy mire készül el a kerékpárút az osztrák határig - fotók

A Torony és Bucsu között épülő kerékpárút építésének előrehaladásáról tájékoztatták a sajtót hétfőn délután. Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta, a mintegy 2,2 kilométer hosszúságban kanyargó kerékpárút két szakaszból áll. Toronyhoz tartozik a hosszabb, de műszakilag egyszerűbb 2 kilométeres szakasz, míg Bucsuhoz, a rövidebb, viszont mérnöki szempontból nagyobb kihívást jelentő 200 méteres szakasz, ugyanis itt építik meg azt az Arany-patakon átívelő kerékpáros hidat, amelynek nagy része mostanra már el is készült. Elhangzott, a projekt, az Európai Unió által biztosított 191,39 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg.

Gál Sándor, Bucsu polgármestere és dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke az épülő hidat mutatja, amin majd az Arany-patak fölött lehet átkerekezni, ha elkészül a kerékpárút Fotó: Unger Tamás

2026 júniusára készül el a kerékpárút

A kerékpárutat idén júliusban kezdték el építeni, de már most jól kivehető a bicikliút nyomvonala, folyik a pályatest kialakítása, de az út alapjának lerakása és a burkolás még hátravan. A tervek szerint az út 2026 júniusára készül majd el teljesen, szervesen illeszkedve a vasi kerékpárút hálózatba, egyben megteremtve az összeköttetést az EuroVelo 13 kerékpáros útvonallal. A bicikliút, a nyilvánvaló turisztikai jelentősége mellett nagyban szolgálja majd az erre közlekedők biztonságát is. Beszédében ezt emelte ki Gál Sándor, Bucsu polgármestere is, aki hangsúlyozta az út nemcsak a bucsui emberek kényelmét és biztonságát szolgálja hanem mindenkiét, aki erre kirándul, ezért aztán már fel is vetődött annak a gondolata, hogy az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal Bucsuig tartó szakaszát is jó volna a későbbiekben fejleszteni.