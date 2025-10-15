október 15., szerda

Teréz névnap

Felújítás

1 órája

Szőlőhegyi keresztet újítottak fel és áldottak meg Telekesen

Címkék#Csurgóforrás Alapítvány#homokkő#Szijj István Imre#telekesen kereszt#telekesi

Felújították Telekesen a szőlőhegyi keresztet, amelyet szombaton Orsos Zoltán plébános áldott meg.

Vaol.hu

A Telekes község határában található szőlőhegyen az 1885-ben Lóránt Anna által felállíttatott homokkő keresztet 2014-ben a Szijj család és a Csurgóforrás Alapítvány újíttatta fel. A keresztet 2015-ben villámcsapás érte, melynek következtében súlyosan megrongálódott, így a család másodszor is restauráltatta.

Felújították Telekesen a szőlőhegyi keresztet, amelyet Orsos Zoltán plébános áldott meg. 
Fotó: VN/Szijj Katalin

Értékteremtés és értékőrzés: felújíttatták a keresztet

A kereszt felállításának 140 éves, felújításának 10. évfordulójára az értékteremtés és az őseinktől ránk hagyott értékek megőrzése érdekében a telekesi Szijj István Imre és felesége, Szijj István Imréné újból felújíttatta és festette a keresztet. A kezdeményezést támogatta a Csurgóforrás Alapítvány is, melynek céljai között szerepel a helyi értékek védelme, megóvása is, így minden évben hozzájárulnak Telekes köztéri alkotásainak állagmegóvásához. A homokkő keresztet Kovács László restaurálta és festette.

A felújított keresztet október 11-én, szombaton a délutáni szentmise és a helyi dalkör szívhez szóló éneke után Orsos Zoltán plébános áldotta meg a család, a település vezetői, az egyházközség elnöke, az alapítvány képviselője és a hívek részvételével. Az ünnepséget szeretetvendégség követte egy helyi családnak köszönhetően.

Fotó: VN/Szijj Katalin

 

 

