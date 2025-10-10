október 10., péntek

1 órája

Kertből, szívből, hitből – így ünnepeltek Nickien

Címkék#Szent István Király Plébánia#Répcelak#Nick

Nick adott otthont idén a Szent István Király Plébánia hagyományos őszi eseményének, amely a hálaadásra hangolta a közösséget. A hit és az összetartozás ünnepén mutatták be a Keresztény Kertbarátok Kincseit.

Polgár Patrícia
A Keresztény Kertbarátok Kincsei a répcelaki Szent István Király Plébánia októberi hálaadási hagyományának része, amelyet minden évben másik településen rendeznek meg. Idén Nick volt a vendéglátó, ahol a Szent Anna templomot termések és virágok díszítették, a plébániához tartozó falvak közösségei pedig közösen adtak hálát a természet bőségéért - írta meg a Répce TV.

Idén Nicken mutatták be a Keresztény Kertbarátok Kincseit.
Forrás: Facebook/Répce TV

Keresztény Kertbarátok Kincsei: a hála gyümölcsei

A rendezvényen Szabó Ervin polgármester és Szakál Szilárd plébános köszöntötte a résztvevőket. Az esemény jótékonysági célokat is szolgált: a tombola bevétele a tűzkárosult Takács család megsegítésére jut. A napot főzőverseny, helyi termény- és kézműves kiállítás, valamint közös faültetés tette emlékezetessé – a gyerekek tíz hársfát ültettek, hogy évtizedek múlva is emlékeztessenek a közösség erejére.

 

