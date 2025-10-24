A kereszténység jelentőségéről és Varga Judit visszatéréséről – interjú Rétvári Bence államtitkárral

Három év után most először merte valaki rajtam kívül kimondani a keresztény szót az Európai Unió Belügyi Tanács ülésén - írta közösségi oldalán a napokban. Ha valahol, akkor egy kereszténydemokrata párt által szervezett programon talán nem kell magyarázni, de mégsem lehet elégszer kimondani: miért fontos ez?

Rétvári Bence államtitkár a szombathelyi Kereszténydemokrata est vendége volt

Fotó: CSEH GABOR

– Az elmúlt években rendszeresen részt veszek belügyi tanácsüléseken, ahol szinte mindenről szó esett már: bevándorlásról, kisebbségekről, LMBT-közösségekről, antiszemita támadásokról. Egy dolog azonban szinte mindig kimarad a beszélgetésekből: a kereszténység. Miközben Európa számos pontján keresztény közösségeket is érnek támadások – sokszor épp migráns csoportok részéről –, erről alig mernek beszélni a politikai döntéshozók. Én ezt rendszeresen szóvá teszem. Idéztem már a pápát is – ilyenkor először zavart csend következik, majd néhányan halkan elismerik: tulajdonképpen igazam van. De az a helyzet, hogy három és fél év után most először hallottam más szájából is kimondani a „keresztény” szót. Márpedig enélkül nincs Európa. Az európai civilizáció azért ilyen, amilyen, azért tartjuk ezt a legélhetőbb, legbiztonságosabb kontinensnek, a legnagyobb jólétben levő kontinensnek, mert a kereszténység alapozta meg ennek a kiszámítható, biztonságos jóléti társadalomnak az alapjait.

“I dentitás nélküli identitás nincsen”

Az európai vezetők egész egyszerűen nem vesznek tudomást, sőt direkt távolságot tartanak attól, hogy ez egy keresztény civilizáció, és egyfajta „multikulturális semmivel” próbálják helyettesíteni. Identitás nélküli identitás nincsen. Ha folyamatosan igyekeznek visszaszorítani a közbeszédből is már csak a keresztény szónak a kimondását, miközben a muzulmán bevándorlók a világnézete folyamatosan megjelenik, egész egyszerűen le fogják cserélni a kereszténységet a muzulmán kultúrára. Ezt mi nem akarjuk.

Már meg is szavazták a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat az Európai Parlamentben. Milyen hatása lehet ennek a jövőben?