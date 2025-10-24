1 órája
A kereszténység jelentőségéről és Varga Judit visszatéréséről – interjú Rétvári Bence államtitkárral
Miért fontos kimondani a keresztény szót? Van-e helye az oktatásban a mesterséges intelligenciának? Visszatér Varga Judit a magyar közéletbe? Többek között erről kérdeztük Rétvári Bence miniszterhelyettest, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, aki a Kereszténydemokrata est előtt adott interjút lapunknak.
Három év után most először merte valaki rajtam kívül kimondani a keresztény szót az Európai Unió Belügyi Tanács ülésén - írta közösségi oldalán a napokban. Ha valahol, akkor egy kereszténydemokrata párt által szervezett programon talán nem kell magyarázni, de mégsem lehet elégszer kimondani: miért fontos ez?
– Az elmúlt években rendszeresen részt veszek belügyi tanácsüléseken, ahol szinte mindenről szó esett már: bevándorlásról, kisebbségekről, LMBT-közösségekről, antiszemita támadásokról. Egy dolog azonban szinte mindig kimarad a beszélgetésekből: a kereszténység. Miközben Európa számos pontján keresztény közösségeket is érnek támadások – sokszor épp migráns csoportok részéről –, erről alig mernek beszélni a politikai döntéshozók. Én ezt rendszeresen szóvá teszem. Idéztem már a pápát is – ilyenkor először zavart csend következik, majd néhányan halkan elismerik: tulajdonképpen igazam van. De az a helyzet, hogy három és fél év után most először hallottam más szájából is kimondani a „keresztény” szót. Márpedig enélkül nincs Európa. Az európai civilizáció azért ilyen, amilyen, azért tartjuk ezt a legélhetőbb, legbiztonságosabb kontinensnek, a legnagyobb jólétben levő kontinensnek, mert a kereszténység alapozta meg ennek a kiszámítható, biztonságos jóléti társadalomnak az alapjait.
Rétvári Bence államtitkár a szombathelyi Kereszténydemokrata est vendége volt
“Identitás nélküli identitás nincsen”
Az európai vezetők egész egyszerűen nem vesznek tudomást, sőt direkt távolságot tartanak attól, hogy ez egy keresztény civilizáció, és egyfajta „multikulturális semmivel” próbálják helyettesíteni. Identitás nélküli identitás nincsen. Ha folyamatosan igyekeznek visszaszorítani a közbeszédből is már csak a keresztény szónak a kimondását, miközben a muzulmán bevándorlók a világnézete folyamatosan megjelenik, egész egyszerűen le fogják cserélni a kereszténységet a muzulmán kultúrára. Ezt mi nem akarjuk.
Már meg is szavazták a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat az Európai Parlamentben. Milyen hatása lehet ennek a jövőben?
Magyar Péter és a Tisza Pártban körülötte felbukkanók nyíltan kijelentették, Brüsszel elvárásai mentén politizálnának. Magyar Péter például „humánusabb”, európai mintájú migrációs politikát ígér – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy végrehajtanák a migrációs paktumot, amit mi az első pillanattól következetesen elutasítottunk, de mostanra már szövetségeseink is vannak: Szlovákia, Csehország és a lengyel államfő is mellénk állt.
Egyre világosabb: a jövő évi választás egyik tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e a szuverenitását.
Ön szerint milyen további következményekkel járna, ha a brüsszeli vonal érvényesülne Magyarországon?
A Tisza Párt programalkotói azt mondják el újra és újra a fórumokon, amit Brüsszelben mondanak nekik, amit mi évente megkapunk jelentéseikben. Míg mi azonban ezeknek ellenálltunk, ők végrehajtanák őket. Újabban az ingyenes egészségügyi ellátás fizetőssé tételéről, a vidéki kiskórházak és kisiskolák bezárásáról beszélnek. Közben politikai kérdést csinálnak a fizikai kérdésekből, és azt állítják: a nyugati olaj jó, a keleti olaj rossz, és politikai alapon leválnának az orosz energiahordozókról.
Mindez azt jelentené, ezer forint fölött lenne a benzin literenkénti ára, és többszörösét kéne fizetni a rezsinek, továbbá Magyar Péterék megszűntetnék a családi adókedvezmények egy részét, valamint 15 helyett 33 százalékos SZJA-t kellene fizetni.
Ne felejtsük el azt sem: Ruszin-Szendi Romulusz, aki fegyverrel jár-kel különböző fórumokon, elmondta, neki megvannak az ukrán vezetők telefonszámai, és újra bevezetné a sorkatonai szolgálatot - tehát berántaná Magyarországot az ukrán konfliktusba. Ez tehát a tét, hogy ezeket a brüsszeli elvárásokat kiszolgáló vezetői lesznek Magyarországnak, vagy olyanok, akik az elmúlt 15 évben is megvédték Magyarországot ettől?
Ennek a 15 év eredményének tekinti azt is, hogy egy friss jelentés szerint Magyarország az európai országok közül a legbiztonságosabb?
Mintegy 213 ezerrel kevesebb bűncselekmény történik ma, mint történt 15 évvel ezelőtt Magyarországon. Közel háromezerrel több rendőr teljesít szolgálatot, ez is kellett hozzá, de kellett hozzá a rendőrségnek, a rendőrök munkájának a megbecsülése is. Fontos annak a jogi környezetnek a kialakítása is, hogy a liberális jogi kultúrával szemben, ami mindig az elkövetőket védte, mi az áldozatokat védjük, nem az elkövetőknek vannak elsősorban jogaik, hanem az áldozatoknak. Az áldozatoknak pedig ahhoz van elsősorban joguk, hogy a sérelmüket állítsák helyre, és aki ezt a sérelmet elkövette, büntessék meg. Ezért is építettünk új börtönt is Csengerben, hogy mindenkinek legyen helye a büntetés-végrehajtásban, aki oda való.
“Életrevaló tudást kapnak a diákok”
Rendszeresen visszatérő téma a pedagógusok megbecsülése is. Ön hogyan értékelné a pillanatnyi helyzetet?
- Úgy látom, kezd visszaállni, megerősödni az a tekintélye a pedagógus szakmának, amit megérdemelnek a tanárok. Négy év alatt majdnem a duplájára emelkedtek a pedagógusbérek, ma már több ezer pedagógus keres 1 millió forint fölött, és ez helyes is. Sok igazgató arról számol be: állásajánlat meghirdetése nélkül 20-30 önéletrajzot kapnak. Rekordot döntött a pedagógus szakra jelentkezettek és felvettek száma is: míg 20 éve körülbelül 5000 hallgatót vettek fel a pedagógusképzésben, 10 éve 9 ezret, most 15 ezret. Látható a jelentkezési adatokból is, újra reneszánszát éli a pedagóguspálya. Az iskolaigazgatóknak így nagyobb a lehetőségük olyan jobb képességű tanárokat válogatni az iskola tantestületébe, akik hatékonyabban tudják átadni a tananyagot, és így életrevalóbb tudással kerülnek ki az iskolából a diákok. Az is fontos, hogy idén szeptembertől indult el a teljesítményértékelés alapú bérezés, tehát most már egyenes összefüggés van aközött, hogy valaki mennyit tesz a gyerekekért és mennyit keres.
- Az életrevaló tudáshoz, amit említett, szükséges a mesterséges intelligencia?
- Igen, a tananyagnak már több téren része is, de nyilván ez folyamatosan bővül. A digitális átállás megtörtént a magyar oktatási rendszerben. Minden szülő ismeri a KRÉTÁT és létrejött az Okosportál. Nagyon sokan használják az ottani digitális tananyagokat, ami nem a tankönyvek beszkennelt változata, hanem interaktív feladatok. Mindemellett pedig több mint 500 ezer laptopot osztottunk ki ingyenesen a diákoknak, és több mint 50 ezer eszközt a pedagógusoknak. Míg a kormányzásunk előtt a tankönyvcsomagért is fizetni kellett, ma már
- ingyenes a tankönyvcsomag,
- ingyenesen kapnak laptopot a diákok,
- a rászoruló diákokat tanszercsomaggal is támogatjuk,
- a diákok jó része kap ingyenes vagy kedvezményes étkeztetési lehetőséget.
Ma már sokkal több mindent kínál az iskola, mint másfél évtizeddel ezelőtt, és ezt szeretnénk bővíteni azzal, hogy a diákok tudását bővítjük a mesterséges intelligencia segítségével.
Ami már működik most is, az a nyelvtanulásnak a mesterséges intelligencia modulja. Krétán belül érhető el a diákok számára - lépésről-lépésre, teljesen egyedileg a diák képességére, sebességére szabva segít a nyelvtanulásban több nyelven. Ma minden magyar iskolába járó diák ingyenes, mesterséges intelligencia alapú nyelvtanuló szoftvert használhat az év 365 napján, a nap 24 órájában.
Búcsúzóul árulja el: visszatér Varga Judit a magyar közéletbe?
- Láthatóan erről sokaknak van véleménye, de egy bizonyos: Magyar Péter retteg ennek lehetőségétől. Volt felesége jól ismeri, ezért nagyon fél attól, hogy Varga Judit megjelenne a politikában.