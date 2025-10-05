Ezeket a kerti munkákat kell elvégezned ősszel

Az ősz a kertben nemcsak a lehulló levelek évszaka, hanem a tudatos előkészületeké is. Ilyenkor alapozzuk meg a tavaszi növekedést, miközben gondoskodunk a növények védelméről és a talaj regenerálódásáról. A hűvösebb napok ideálisak a metszésre, takarításra és a komposztálásra is. Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a kerti teendőket, amelyeket érdemes még a fagyok előtt elvégezni.

Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)

Fotó: Szendi Péter

Őszi kerti teendők

Betakarítás és utómunkák

Zöldségek, gyümölcsök szedése (alma, körte, szőlő, káposztafélék, gyökérzöldségek).

A tárolásra szánt termények válogatása, beteg darabok eltávolítása.

Talajmunka

Az elhasznált ágyások kitisztítása: elszáradt növények, gyomok eltávolítása.

Mélyásás vagy ásóvillás talajlazítás, a fagy által történő rögaprítás elősegítésére.

Szerves trágya vagy komposzt bedolgozása.

Fű és gyep ápolása

Utolsó fűnyírás szeptember–októberben (ne legyen túl rövid).

Őszi gyeptrágya kiszórása, mohásodás és gombabetegségek elleni védelem.

Lehullott falevelek rendszeres összegyűjtése.

Fa- és bokorgondozás

Metszés: főleg beteg, sérült ágak eltávolítása, ifjítás.

Gyümölcsfák lemosó permetezése (pl. réz- vagy kénkészítményekkel).

Facsemeték ültetése (ősszel a legjobb a lombhullató fák ültetési ideje).

Törzsvédelem: meszelés, rágcsálók elleni védelem.

Virágoskert és dísznövények

Fagyérzékeny növények (dália, kanna, gumós begónia) gumóinak felszedése és teleltetése.

Évelők visszavágása, ágyások kitisztítása.

Tavaszi hagymás virágok (tulipán, nárcisz, jácint) ültetése.

Védelem a télre

Mulcsozás a fagyérzékeny növények tövénél.

Teleltetőhely előkészítése cserepes mediterrán és balkonnövényeknek.

Szerszámok tisztítása, kerti csapok víztelenítése.

Komposztálás

Lehullott levelek, szármaradványok komposztálása (beteg növényi részeket inkább ne).

Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)

Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?