október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos tudni!

3 órája

Ezeket a kerti munkákat kell elvégezned ősszel

Címkék#kert#tél#utómunka#gyümölcs

Ősszel betakarítunk, tisztítunk, talajt készítünk, ültetünk. És előkészítjük a kertet a télre, hogy tavasszal gyorsabban induljon az élet.

Gombos Kálmán

Az ősz a kertben nemcsak a lehulló levelek évszaka, hanem a tudatos előkészületeké is. Ilyenkor alapozzuk meg a tavaszi növekedést, miközben gondoskodunk a növények védelméről és a talaj regenerálódásáról. A hűvösebb napok ideálisak a metszésre, takarításra és a komposztálásra is. Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a kerti teendőket, amelyeket érdemes még a fagyok előtt elvégezni.

Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)
Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)
Fotó: Szendi Péter

Őszi kerti teendők

Betakarítás és utómunkák

  • Zöldségek, gyümölcsök szedése (alma, körte, szőlő, káposztafélék, gyökérzöldségek).
  • A tárolásra szánt termények válogatása, beteg darabok eltávolítása.

Talajmunka

  • Az elhasznált ágyások kitisztítása: elszáradt növények, gyomok eltávolítása.
  • Mélyásás vagy ásóvillás talajlazítás, a fagy által történő rögaprítás elősegítésére.
  • Szerves trágya vagy komposzt bedolgozása.

Fű és gyep ápolása

  • Utolsó fűnyírás szeptember–októberben (ne legyen túl rövid).
  • Őszi gyeptrágya kiszórása, mohásodás és gombabetegségek elleni védelem.
  • Lehullott falevelek rendszeres összegyűjtése.

Fa- és bokorgondozás

  • Metszés: főleg beteg, sérült ágak eltávolítása, ifjítás.
  • Gyümölcsfák lemosó permetezése (pl. réz- vagy kénkészítményekkel).
  • Facsemeték ültetése (ősszel a legjobb a lombhullató fák ültetési ideje).

Törzsvédelem: meszelés, rágcsálók elleni védelem.

Virágoskert és dísznövények

  • Fagyérzékeny növények (dália, kanna, gumós begónia) gumóinak felszedése és teleltetése.
  • Évelők visszavágása, ágyások kitisztítása.
  • Tavaszi hagymás virágok (tulipán, nárcisz, jácint) ültetése.

Védelem a télre

  • Mulcsozás a fagyérzékeny növények tövénél.
  • Teleltetőhely előkészítése cserepes mediterrán és balkonnövényeknek.
  • Szerszámok tisztítása, kerti csapok víztelenítése.

Komposztálás

  • Lehullott levelek, szármaradványok komposztálása (beteg növényi részeket inkább ne).
Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)
Kerti munkák ősszel (Gál László, Körmend)
Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu