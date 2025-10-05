Hasznos tudni!
Ezeket a kerti munkákat kell elvégezned ősszel
Ősszel betakarítunk, tisztítunk, talajt készítünk, ültetünk. És előkészítjük a kertet a télre, hogy tavasszal gyorsabban induljon az élet.
Az ősz a kertben nemcsak a lehulló levelek évszaka, hanem a tudatos előkészületeké is. Ilyenkor alapozzuk meg a tavaszi növekedést, miközben gondoskodunk a növények védelméről és a talaj regenerálódásáról. A hűvösebb napok ideálisak a metszésre, takarításra és a komposztálásra is. Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a kerti teendőket, amelyeket érdemes még a fagyok előtt elvégezni.
Őszi kerti teendők
Betakarítás és utómunkák
- Zöldségek, gyümölcsök szedése (alma, körte, szőlő, káposztafélék, gyökérzöldségek).
- A tárolásra szánt termények válogatása, beteg darabok eltávolítása.
Talajmunka
- Az elhasznált ágyások kitisztítása: elszáradt növények, gyomok eltávolítása.
- Mélyásás vagy ásóvillás talajlazítás, a fagy által történő rögaprítás elősegítésére.
- Szerves trágya vagy komposzt bedolgozása.
Fű és gyep ápolása
- Utolsó fűnyírás szeptember–októberben (ne legyen túl rövid).
- Őszi gyeptrágya kiszórása, mohásodás és gombabetegségek elleni védelem.
- Lehullott falevelek rendszeres összegyűjtése.
Fa- és bokorgondozás
- Metszés: főleg beteg, sérült ágak eltávolítása, ifjítás.
- Gyümölcsfák lemosó permetezése (pl. réz- vagy kénkészítményekkel).
- Facsemeték ültetése (ősszel a legjobb a lombhullató fák ültetési ideje).
Törzsvédelem: meszelés, rágcsálók elleni védelem.
Virágoskert és dísznövények
- Fagyérzékeny növények (dália, kanna, gumós begónia) gumóinak felszedése és teleltetése.
- Évelők visszavágása, ágyások kitisztítása.
- Tavaszi hagymás virágok (tulipán, nárcisz, jácint) ültetése.
Védelem a télre
- Mulcsozás a fagyérzékeny növények tövénél.
- Teleltetőhely előkészítése cserepes mediterrán és balkonnövényeknek.
- Szerszámok tisztítása, kerti csapok víztelenítése.
Komposztálás
- Lehullott levelek, szármaradványok komposztálása (beteg növényi részeket inkább ne).
