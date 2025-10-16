Baleset
1 órája
Két autó ütközött a körforgalomban, óriási a torlódás Szombathelynél
Csütörtökön délután egy Renault személyautó és egy utánfutós Volkswagen ütközött össze Szombathelyen, a Vépi úti kétsávos körforgalomban. A balesetben információink szerint nem sérült meg senki, a baleset miatt nagy a torlódás alakult ki a környéken. Vezessenek óvatosan!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre