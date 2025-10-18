Újra jön a roma „Ki mit tud?” Szombathelyen – a zsűriben ezúttal Rony is ott lesz!

„Mert minden gyermekben ott egy dal, csak hagyni kell, hogy megszólaljon” – ezzel a mottóval idén is megrendezik a roma fiatalok tehetségkutatóját Szombathelyen. A tavalyi nagy siker után ismét színpadra léphetnek azok a gyerekek és fiatalok, akik énekkel, tánccal, zenével vagy bármilyen más produkcióval szeretnék megmutatni tehetségüket. Újra itt a Ki Mit Tud!

Idén is lesz roma "Ki Mit Tud?" Szombathelyen

Forrás: Facebook/Vas Vármegyei rendőrség

A rendezvényt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezi, több roma nemzetiségi önkormányzattal és hátrányos helyzetű tanulókat segítő iskolákkal együttműködve. A cél idén is világos: olyan színpadot adni a gyerekeknek, ahol az előítéletnek nincs helye, a tehetség viszont főszerepet kap.

A zsűriszékben pedig igazi meglepetés vendég ül majd: Rony, aki nemcsak ismert előadó, de inspiráló példakép is lehet a fiatalok számára.

Mint írják, a nevezés ingyenes, jelentkezni lehet zenééssel, énekkel, tánccal, szavalással a [email protected] címen. A rendezvényt november 13.-án 14 órától tartják a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumban, az Oladi Szakgimnázium színháztermében.

