Kilencvenéves lett Vépen Lidi néni: a közösségi programoknak máig aktív résztvevője

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte október 3-án Kiricsi Györgyné. A máig aktív, tevékeny Lidi nénit otthonában köszöntötte Rózsa Hajnalka polgármester: virágcsokrot és miniszterelnöki oklevelet adott át neki.

Tóth Katalin
A kilencvenéves Kiricsi Györgyné Lidi nénit az otthonában Rózsa Hajnalka köszöntötte.

Fotó: Tóth Kata

A kilencvenéves ünnepelt férjével évtizedekig élt boldog házasságban, két lányuk, egy fiuk, hét unokájuk és 14 dédunokájuk született.

Fotó: Tóth Kata

Harmincöt éve nyugdíjas Lidi néni, ám az életét végig átszőtte a munka. – Nagycsaládba születtem 1935-ben: heten voltunk testvérek, én voltam a legfiatalabb. Szerettem iskolába járni, de hiába volt jó bizonyítványom, nem tanulhattam tovább, otthon volt rám szükség a háztartásban és a mezőgazdasági munkákban. Akkor megfogadtam: ha családom lesz, mindent megteszek, hogy a gyerekeim továbbtanulhassanak – mondja.

Három gyermeket neveltek, és amikor a legkisebb is iskolás lett, állást vállalt: néhány évig az iskola nyári napközijében dolgozott, majd amikor 1969-ben megnyílt a vépi óvoda, dajka lett, és nyugdíjazásáig ebben a munkakörben dolgozott.

Idősebb korára Lidi néni számára kinyílt a világ: a 70. születésnapjára párizsi úttal lepték meg, előtte három hetet töltött Kanadában. Járt Rómában, Bécsben, Lourdes-ban, Częstochowában, és Magyarország városait is végigutazták a férjével.

– Hetvenéves koromig a csípőproblémákon kívül szinte nem is voltak egészségi gondjaim. Azóta többször műtöttek, de talpon vagyok – nevet. Lidi néni a városi közösségi programok aktív résztvevője: 17 évig a nyugdíjas klub pénztárosa volt, máig eljár a klubdélutánokra. 89 éves koráig autót vezetett. Reggel ébredés után a Vas Népét elejétől a végéig elolvassa, utána megnézi a csirkéit, tyúkjait, körbejár a kertben, dolgozgat. Ebéd után szundít, a délutánjai, estéi is mozgalmasak. A szépkorú vépi asszony számára a család jelenti a legnagyobb örömöt, és bízik benne, hogy még sok közös ünnepet tölthetnek együtt. 

 

