Tragédia

2 órája

Két kisbaba került életveszélybe, csak az egyikük életét tudták megmenteni

Címkék#rendőrség#Siófok#csecsemő#Országos Mentőszolgálat

Rendőri felvezetéssel rohantak a mentők, de már hiába. Szörnyű tragédia történt. Bölcsőhalál miatt halt meg egy kisbaba Salgótarjánban.

Vaol.hu
Meghalt egy kisbaba

Forrás: Shutterstock

Fotó: rafa jodar

Bejelentést követően több rendőrautó és egy mentő is érkezett egy salgótarjáni lakótelepre. Mint később kiderült, meghalt egy kisbaba, pedig a mentők azonnal rohantak érte, ahogy hívták őket. Sajnos esélyük sem volt segíteni - írja a nool.hu.

kisbaba
Meghalt egy kisbaba
Fotó: rafa jodar / Forrás: Shutterstock

A kisbaba bölcsőhalálban halhatott meg

A rendőrség nem adott hivatalos tájékoztatást az ügyben, de a vármegyei hírportál kérdésére Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője tájékoztatta a vármegyei hírportált:

A mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg. A körülmények tisztázása a szakértők feladata

– közölték a mentők.

A megyei rendőrség közösségi oldalán kommentelők információi szerint a baba bölcsőhalál miatt halt meg. Ez leggyakrabban az egy évnél fiatalabb csecsemőknél fordul elő, akiket minden előzetes betegség, tünet nélkül holtan találnak a kiságyukban. A halál okát nem lehet megállapítani, de Hivatalosan nem erősítették meg, hogy a salgótarjáni tragédiát is ez okozta-e, de a városban a család ismerőseire hivatkozva is ez a szóbeszéd terjed.

A Balatonnál az utolsó pillanatban sikerült megmenteni egy kisfiút

Vasárnap Siófokon is majdnem tragédia történt. Egy átlagos vasárnap, ami majdnem tragédiába fulladt… de két igazi hős megmentette a kisfiam életét - írta a kétéves kisfiú apukája a közösségi oldalán. Mint kiderült a fiúcska az autóban fuldokolni kezdett, amikor egyszerre több gumicukrot vett a szájába és félrenyelt. 

Dominik már lilult, amikor a rendőrök megérkeztek

A család szerencséjére épp akkor gördült a parkolóba egy rendőrautó. A Siófoki Rendőrkapitányság járőrei azonnal észlelték a bajt, és habozás nélkül a segítségükre siettek. A rendőrök az anyát és a kisfiút a rendőrautóba ültették, és szirénázva rohantak velük a Siófoki Kórház sürgősségi osztályára.

Az utolsó pillanatban érkezett a két járőr. Az apa elmondása szerint először kifehéredett, majd elszürkült és ellilult a kisgyerek. Amikor a gondviselés odaküldte a két rendőrjárőrt, akik azonnal tudták mit kell tenniük - írja a sonline.hu.

 

