Gyászolja szeretett papját a Szombathelyi Egyházmegye

A Szombathelyi Egyházmegye mély fájdalommal tudatja, hogy Kiss Sándor nyugalmazott plébános, életének 84. évében és áldozópapi szolgálatának 55. évében, október 13-án, a betegek kenetével megerősítve, csendesen elhunyt a Szombathelyi Papi Otthonban - tette közzé a szomorú hírt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök közösségi oldalán.

Elhunyt Kiss Sándor, nyugalmazott plébános

Forrás: Facebook/Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

A szeretett paptestvérért az engesztelő gyászmise október 30-án, csütörtökön 11.30 órakor lesz a szombathelyi Olad-lakótelepi templomban - áll a bejegyzésben. A végakaratnak megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra. A hívek koszorú helyett egy-egy szál virággal róhatják le kegyeletüket.