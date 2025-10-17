október 17., péntek

Gyász

Gyászolja szeretett papját a Szombathelyi Egyházmegye

A Szombathelyi Egyházmegye gyászolja Kiss Sándor nyugalmazott plébánost, aki életének 84. életévében elhunyt. A hírt Székely János megyéspüspök osztotta meg követőivel közösségi oldalán.

A Szombathelyi Egyházmegye mély fájdalommal tudatja, hogy Kiss Sándor nyugalmazott plébános, életének 84. évében és áldozópapi szolgálatának 55. évében, október 13-án, a betegek kenetével megerősítve, csendesen elhunyt a Szombathelyi Papi Otthonban - tette közzé a szomorú hírt dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök közösségi oldalán.

Forrás:   Facebook/Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

Elhunyt Kiss Sándor nyugalmazott plébános

A szeretett paptestvérért az engesztelő gyászmise október 30-án, csütörtökön 11.30 órakor lesz a szombathelyi Olad-lakótelepi templomban - áll a bejegyzésben. A végakaratnak megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra. A hívek koszorú helyett egy-egy szál virággal róhatják le kegyeletüket.

 

