október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ÖTOSZ Érdemkereszt Polgári Tagozat arany fokozat

2 órája

Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetéssel köszönte meg Ágh Péter munkáját

Címkék#Pintér Richárd#Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetség#Ágh Péter

Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége Érdemkereszt Polgári Tagozat arany fokozat kitüntetést adományozott Ágh Péter országgyűlési képviselőnek. A díjat Pintér Richárdtól, a szövetség elnökétől vette át a napokban.

Tóth Katalin
Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetéssel köszönte meg Ágh Péter munkáját

Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetéssel köszönte meg Ágh Péter munkáját. A fotón Ágh Péter és Pintér Richárd elnök.

Fotó: Koszorú Mihály

Kőszeg adott otthont még szeptemberben a X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozónak – a rendezvényen 77 vármegyei szervezet mintegy 70 tűzoltófecskendővel mutatkozott be. A hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók összetartozása ünnepén a köszöntőket elismerések átadása követte. Ott jelentették be, hogy Ágh Péternek odaítélték az Érdemkereszt Polgári Tagozat arany fokozat kitüntetést, amit később Szombathelyen, a vármegyeházán vett át. 

Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetése
Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetéssel köszönte meg Ágh Péter munkáját. A fotón Ágh Péter és Pintér Richárd elnök.
Fotó: Koszorú Mihály

Kitüntetéssel köszönték meg Ágh Péter munkáját

Pintér Richárd elnök kérdésünkre elmondta, az országgyűlési képviselő megválasztása, 2014 óta elhivatottan szolgálja választókörzetét, azon belül elismerésre méltóan sokat tett nemcsak Észak-Vas, hanem egész Vas vármegye önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai működésének, feltételeinek biztosításáért, erkölcsi megbecsülésükért. Ágh Péterrel kapcsolatban kiemelte továbbá a támogatását, közbenjárását és az emberi tényezőt, valamint azt, hogy politikai hovatartozástól függetlenül segíti a körzetéhez tartozó tűzoltóságokat és önkormányzatokat – az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége (ÖTOSZ) elnöksége a felsoroltak miatt tartotta őt érdemesnek az elismerésre. Megjegyezte még: Ágh Péter az első politikus, akinek a munkáját ilyen magas szintű kitüntetéssel köszönték meg. 

Amint arról korábban beszámoltunk, a mentők napja alkalmából is kitüntették Ágh Pétert: májusban Magyar Mentésügyért emlékérmet vehetett át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu