Kőszeg adott otthont még szeptemberben a X. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozónak – a rendezvényen 77 vármegyei szervezet mintegy 70 tűzoltófecskendővel mutatkozott be. A hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók összetartozása ünnepén a köszöntőket elismerések átadása követte. Ott jelentették be, hogy Ágh Péternek odaítélték az Érdemkereszt Polgári Tagozat arany fokozat kitüntetést, amit később Szombathelyen, a vármegyeházán vett át.

Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége kitüntetéssel köszönte meg Ágh Péter munkáját. A fotón Ágh Péter és Pintér Richárd elnök.

Fotó: Koszorú Mihály

Kitüntetéssel köszönték meg Ágh Péter munkáját

Pintér Richárd elnök kérdésünkre elmondta, az országgyűlési képviselő megválasztása, 2014 óta elhivatottan szolgálja választókörzetét, azon belül elismerésre méltóan sokat tett nemcsak Észak-Vas, hanem egész Vas vármegye önkormányzati és önkéntes tűzoltóságai működésének, feltételeinek biztosításáért, erkölcsi megbecsülésükért. Ágh Péterrel kapcsolatban kiemelte továbbá a támogatását, közbenjárását és az emberi tényezőt, valamint azt, hogy politikai hovatartozástól függetlenül segíti a körzetéhez tartozó tűzoltóságokat és önkormányzatokat – az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége (ÖTOSZ) elnöksége a felsoroltak miatt tartotta őt érdemesnek az elismerésre. Megjegyezte még: Ágh Péter az első politikus, akinek a munkáját ilyen magas szintű kitüntetéssel köszönték meg.

Amint arról korábban beszámoltunk, a mentők napja alkalmából is kitüntették Ágh Pétert: májusban Magyar Mentésügyért emlékérmet vehetett át.