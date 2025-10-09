október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klímaelőadás

1 órája

Áder János volt köztársasági elnök a Sárvár Arénában

Címkék#Sárvár#kék bolygó#Áder János#Föld#Ágh Péter

A fenntarthatóság témájában tartott klímaelőadást Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt köztársasági elnök október 8-án a Sárvár Arénában. A klíma téma iránt mintegy 600 általános és középiskolás diák érdeklődött. Áder Jánost megérkezésekor Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István, Sárvár polgármestere és Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere fogadta.

Vaol.hu
Áder János volt köztársasági elnök a Sárvár Arénában

Fotó: VN

A Sárvár Aréna küzdőterén Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte a megjelent diákokat és pedagógusokat. Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt a Pannon Egyetemen egy klíma konferencián lehetősége volt Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke előadását meghallgatni. Már akkor megfogalmazódott benne, hogy ezt a sárvári diákoknak is hallaniuk kell.  Örömének adott hangot, hogy az elnök úr elfogadta a meghívását.

klíma
Kondora István, Sárvár polgármestere, Ágh Péter országgyűlési képviselő, államtitkár és Áder János,  a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke volt köztársasági elnök, a Sárvár Arénában. Fotó: VN

Az alpolgármester rámutatott, hogy a globalizált világban mindenkinek megvan a feladata, beszámolt azokról a lépésekről, amelyeket a sárvári önkormányzat tett a város hosszú távú, fenntartható fejlődése érdekében:

Megalkottuk a város klíma stratégiáját, elkészítettük az élhető Sárvár fejlesztési koncepcióját, intézményrendszerünket szinte 100 százalékban megújítottuk, megfelelve a klíma változás miatt felállított új célrendszernek, kerékpáros fejlesztéseink nagyságrendet léptek előre, több kilométer új úttal bővült a sárvári kerékpárhálózat, civil egyesületeink kiemelten foglalkoznak fenntarthatósági törekvésekkel: autómentes nap, helyi termelők támogatása, zöldítés, több tízezer fa ültetése és még sok egyéb 

sorolta  Dr. Máhr Tivadar.

Áder János a fenntarthatatlan fogyasztást és a fenntartható fejlődést állította előadása középpontjába. Prezentációjának alapvető üzenete volt, hogy a lineáris gazdaság és a „dobd el” kultúra helyett a körforgásos gazdaság felé kell fordulnunk, ez jelenthet megoldást a természeti erőforrások túlzott használatára, arra, hogy gyermekeink, unokáink is azt a sokszínűséget lássák maguk körül, amiben most élhetünk.

  • Az ipari forradalom óta hatalmas népességrobbanás következett be bolygónkon, 
  • a folyamat pedig egyre gyorsult, az utóbbi száz évben a Föld népessége megnégyszereződött, meghaladta a 8 milliárdot – mondta Áder János, aki hozzátette:
  •  a népességnövekedés üteménél háromszor gyorsabban nőtt az energiafogyasztásunk, nyolcszorosan a vízfogyasztásunk. 
  • A köztársasági elnök szerint fenntarthatatlan, hogy növekvő energiaigényünk 84 százalékát még mindig fosszilis energiahordozókból, olajból, szénből és földgázból elégítjük ki. 
  • Minél előbb a megújuló energiára, napenergiára, szélenergiára, biogázra kellene áttérnünk, illetve nélkülözhetetlen az atomenergia felhasználása is.

Arra is kitért, hogy 

évente fejenként – az EU-s átlag szerint – 70 kg élelmiszert dobunk ki, Magyarországon évente egy lakosra számítva ez korábban 66 kilogramm volt, szerencsére az utóbbi időszakban 50 kilogrammra csökkent hazánkban a kidobott élelmiszer mennyisége.

Áder János elmondta, hogy Európában 

az eladott ruhadarabok egyharmada a szemétben végzi, ez is tehet arról, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás 10 százaléka a textiliparhoz kötődik, 5 %-a az elektronikai iparhoz, ráadásul egy mobiltelefon legyártásához 13 ezer liter víz szükséges.

Rámutatott, hogy a jelenlegi életmódunk hosszútávú folytatásához a Föld jelenlegi erőforrásainak 1,8-szeresére, hosszabb távon pedig akár a duplájára lenne szükségünk.

Az előadás interaktív volt, Áder János a diákok véleményét több kérdésben is kikérte, a fiatalok egyrészt mobilapplikáción keresztül, másrészt kézfelemeléssel voksolhattak. A tartalmas előadás végén kérdéseket is feltehettek a tanulók.

Klíma: védelem és fenntarthatóság

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt Áder János köztársasági elnök alapította 2017-ben. Az alapításkor vállalt céljuk és azóta folytatott munkájuk sarokköve, hogy támogatóan lépjenek fel minden olyan kezdeményezés mellett, amely felhívja a figyelmet természeti értékeink nagyszerűségére. Emellett partnerei lettek azoknak a programoknak, szervezeteknek és cégeknek – ideértve a non és for-profit szektort – amelyek a válaszokat keresik és adják a környezeti, klímavédelmi és fenntarthatósági kihívásokra. Munkásságukban kiemelt szerepet játszik a gyermekek és a diákok edukációja, a fenntartható szemlélet meghonosítása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu