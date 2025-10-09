Áder János volt köztársasági elnök a Sárvár Arénában

A Sárvár Aréna küzdőterén Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte a megjelent diákokat és pedagógusokat. Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt a Pannon Egyetemen egy klíma konferencián lehetősége volt Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke előadását meghallgatni. Már akkor megfogalmazódott benne, hogy ezt a sárvári diákoknak is hallaniuk kell. Örömének adott hangot, hogy az elnök úr elfogadta a meghívását.

Kondora István, Sárvár polgármestere, Ágh Péter országgyűlési képviselő, államtitkár és Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke volt köztársasági elnök, a Sárvár Arénában. Fotó: VN

Az alpolgármester rámutatott, hogy a globalizált világban mindenkinek megvan a feladata, beszámolt azokról a lépésekről, amelyeket a sárvári önkormányzat tett a város hosszú távú, fenntartható fejlődése érdekében:

Megalkottuk a város klíma stratégiáját, elkészítettük az élhető Sárvár fejlesztési koncepcióját, intézményrendszerünket szinte 100 százalékban megújítottuk, megfelelve a klíma változás miatt felállított új célrendszernek, kerékpáros fejlesztéseink nagyságrendet léptek előre, több kilométer új úttal bővült a sárvári kerékpárhálózat, civil egyesületeink kiemelten foglalkoznak fenntarthatósági törekvésekkel: autómentes nap, helyi termelők támogatása, zöldítés, több tízezer fa ültetése és még sok egyéb

– sorolta Dr. Máhr Tivadar.

Áder János a fenntarthatatlan fogyasztást és a fenntartható fejlődést állította előadása középpontjába. Prezentációjának alapvető üzenete volt, hogy a lineáris gazdaság és a „dobd el” kultúra helyett a körforgásos gazdaság felé kell fordulnunk, ez jelenthet megoldást a természeti erőforrások túlzott használatára, arra, hogy gyermekeink, unokáink is azt a sokszínűséget lássák maguk körül, amiben most élhetünk.

Az ipari forradalom óta hatalmas népességrobbanás következett be bolygónkon,

a folyamat pedig egyre gyorsult, az utóbbi száz évben a Föld népessége megnégyszereződött, meghaladta a 8 milliárdot – mondta Áder János, aki hozzátette:

a népességnövekedés üteménél háromszor gyorsabban nőtt az energiafogyasztásunk, nyolcszorosan a vízfogyasztásunk.

A köztársasági elnök szerint fenntarthatatlan, hogy növekvő energiaigényünk 84 százalékát még mindig fosszilis energiahordozókból, olajból, szénből és földgázból elégítjük ki.

Minél előbb a megújuló energiára, napenergiára, szélenergiára, biogázra kellene áttérnünk, illetve nélkülözhetetlen az atomenergia felhasználása is.

Arra is kitért, hogy

évente fejenként – az EU-s átlag szerint – 70 kg élelmiszert dobunk ki, Magyarországon évente egy lakosra számítva ez korábban 66 kilogramm volt, szerencsére az utóbbi időszakban 50 kilogrammra csökkent hazánkban a kidobott élelmiszer mennyisége.

Áder János elmondta, hogy Európában

az eladott ruhadarabok egyharmada a szemétben végzi, ez is tehet arról, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás 10 százaléka a textiliparhoz kötődik, 5 %-a az elektronikai iparhoz, ráadásul egy mobiltelefon legyártásához 13 ezer liter víz szükséges.

Rámutatott, hogy a jelenlegi életmódunk hosszútávú folytatásához a Föld jelenlegi erőforrásainak 1,8-szeresére, hosszabb távon pedig akár a duplájára lenne szükségünk.