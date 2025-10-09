október 9., csütörtök

Klíma

Fűtés klímával: ahol tényleg a méret számít!

A klímával való fűtés ma már egyre népszerűbb megoldás: gyors, kényelmes és energiahatékony. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy a klíma milyen teljesítményű.

Vaol.hu

A KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint, a hazai lakásállomány mintegy negyedében van légkondicionáló és a modern inverteres klímák ma már nemcsak a nyári hűtést, hanem a téli fűtést is hatékonyan megoldják, nem véletlenül döntenek sokan úgy, hogy klímával fűtenek, főleg azoknak érheti ez meg igazán, akiknek van napelemük, mert így a működtetéshez szükséges energia gyakorlatilag ingyen van. Azt azonban kevesen tudják, hogy mekkora teljesítményű készüléket érdemes választani, pedig a megfelelő klíma méretezése kulcsfontosságú, nemcsak a komfort, hanem az energiahatékonyság és a készülék élettartama szempontjából is.

A teljesítmény döntő fontosságú, sem az alul- sem a felülméretezett klíma nem működik jól
A teljesítmény döntő fontosságú, sem az alul- sem a felülméretezett klíma nem működik jól Fotó: Cseh Gábor

Miért fontos a pontos méretezés?

Amennyiben túl kicsi a klíma teljesítménye, egyszerűen nem tudja felfűteni a helyiséget, ezért a helyiségben tartózkodók hőérzete nem lesz megfelelő, miközben a kompresszor folyamatosan maximum terhelés alatt üzemel, de így sem képes ellátni feladatát. Ez megrövidítheti a készülék élettartamát, ahogyan az energia- és áramfogyasztás sem lesz kedvező.

Amennyiben viszont jelentősen nagyobb teljesítményű klímát választunk, mint amekkora szükséges, abban az esetben a készülék a legkisebb bevitt teljesítménnyel is túlfűti a helyiséget, ami azt eredményezi, hogy a készülék kültéri egysége ki-be kapcsol, ami szintén nem kedvez a hosszú élettartamnak, vagyis sem az alul-, sem a felülméretezés nem szerencsés.

Mit kell figyelembe venni a klíma fűtési teljesítményének kiszámításakor?

A klíma teljesítményének meghatározása fűtésnél bonyolultabb, mint hűtés esetén. Általánosságban elmondható, hogy 45–50 watt/m³ fűtőteljesítménnyel érdemes számolni, ez azonban csak irányadó érték, a pontos számításhoz figyelembe kell venni az épület adottságait és a használat körülményeit is. A megfelelő klíma kiválasztásához nem elég a helyiség méretét nézni. Fontos tényezők még:

  • az épület hőszigetelése és hővesztesége,
  • a belmagasság,
  • a hőtermelő eszközök (például számítógép, hűtőszekrény, világítás),
  • valamint a helyiségben általában tartózkodók száma (nem mindegy, hogy egy egyszemélyes hálószobáról, vagy ötfős család nappalijáról van szó)

Ezek mind befolyásolják, mekkora teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a klíma stabilan és takarékosan fűtsön.

Fűtés klímával télen – mire képes a készülék mínusz fokokban?

Fűtésre használt klíma esetén különösen fontos az, hogyan teljesít a berendezés hideg időben. Nem minden készülék képes ugyanazt a fűtőteljesítményt leadni, ha a külső hőmérséklet 0°C alá csökken. Vannak készülékek, amelyek –15 °C külső hőmérséklet esetén már csak teljesítményük ötven százalékát képesek nyújtani, miközben más készülékek extrém körülmények között is képesek a száz százalékra. Még ugyanannak a gyártónak a két különböző modellje közt is óriási lehet a különbség.

Az elmúlt száz évben Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd és Sárvár is tart néhány téli melegrekordot, miközben téli hidegrekorddal egyetlen vasi település sem büszkélkedhet, és a jövőben sem várható, hogy kimondottan hideg telek köszöntsenek be Vas vármegyére.

Klímaválasztás csak szakemberrel!

A klíma fűtési teljesítményének helyes megválasztása a kulcs a komfortos, megbízható és energiatakarékos működéshez. Egy jól méretezett, modern inverteres klíma folyamatos, egyenletes hőmérsékletet biztosít, gazdaságosan üzemel és akár egész télen képes önálló fűtési megoldást nyújtani. A döntés előtt mindig érdemes szakemberrel konzultálni, aki segít a pontos teljesítmény meghatározásában és a megfelelő típus kiválasztásában.

 

 

