Fűtés klímával: ahol tényleg a méret számít!

A KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint, a hazai lakásállomány mintegy negyedében van légkondicionáló és a modern inverteres klímák ma már nemcsak a nyári hűtést, hanem a téli fűtést is hatékonyan megoldják, nem véletlenül döntenek sokan úgy, hogy klímával fűtenek, főleg azoknak érheti ez meg igazán, akiknek van napelemük, mert így a működtetéshez szükséges energia gyakorlatilag ingyen van. Azt azonban kevesen tudják, hogy mekkora teljesítményű készüléket érdemes választani, pedig a megfelelő klíma méretezése kulcsfontosságú, nemcsak a komfort, hanem az energiahatékonyság és a készülék élettartama szempontjából is.

A teljesítmény döntő fontosságú, sem az alul- sem a felülméretezett klíma nem működik jól Fotó: Cseh Gábor

Miért fontos a pontos méretezés?

Amennyiben túl kicsi a klíma teljesítménye, egyszerűen nem tudja felfűteni a helyiséget, ezért a helyiségben tartózkodók hőérzete nem lesz megfelelő, miközben a kompresszor folyamatosan maximum terhelés alatt üzemel, de így sem képes ellátni feladatát. Ez megrövidítheti a készülék élettartamát, ahogyan az energia- és áramfogyasztás sem lesz kedvező.

Amennyiben viszont jelentősen nagyobb teljesítményű klímát választunk, mint amekkora szükséges, abban az esetben a készülék a legkisebb bevitt teljesítménnyel is túlfűti a helyiséget, ami azt eredményezi, hogy a készülék kültéri egysége ki-be kapcsol, ami szintén nem kedvez a hosszú élettartamnak, vagyis sem az alul-, sem a felülméretezés nem szerencsés.

Mit kell figyelembe venni a klíma fűtési teljesítményének kiszámításakor?

A klíma teljesítményének meghatározása fűtésnél bonyolultabb, mint hűtés esetén. Általánosságban elmondható, hogy 45–50 watt/m³ fűtőteljesítménnyel érdemes számolni, ez azonban csak irányadó érték, a pontos számításhoz figyelembe kell venni az épület adottságait és a használat körülményeit is. A megfelelő klíma kiválasztásához nem elég a helyiség méretét nézni. Fontos tényezők még:

az épület hőszigetelése és hővesztesége,

a belmagasság,

a hőtermelő eszközök (például számítógép, hűtőszekrény, világítás),

valamint a helyiségben általában tartózkodók száma (nem mindegy, hogy egy egyszemélyes hálószobáról, vagy ötfős család nappalijáról van szó)

Ezek mind befolyásolják, mekkora teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a klíma stabilan és takarékosan fűtsön.