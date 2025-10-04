Kocsonya: ha így csinálod, a családtagok biztosan kérnek még egy tállal!

A kocsonya, az kocsonya. Nem húsleves, nem ragu, nem húslé. Éppen ezért csak mutatóban kerül bele sárgarépa, petrezselyem. Legjobb, ha a fokhagymát teakosárban tesszük bele, így a végén könnyebb lesz kiszűrni.

Kocsonya: hamarosan kezdődik a szezonja

Fotó: Cseh Gábo

A jó kocsonya nincs meg köröm, csülök, bőrke, színhús nélkül. Éppen annyi, amennyi a lábosunkba belefér, és még marad elég víz a lének. Ne főzzük túl nagy lángon, és persze a zselatint felejtsük el! A legjobb, amikor az edény tetején úszó bőrke mellett a víz rendszeresen puffan egyet, éppen kijön egy félgömbszerű buborék. Ha jól dolgoztuk, akkor a kezdeti hab leszedése után a leendő kocsonyánk már aranylón gyöngyözik. S mikor tudjuk, hogy mikor kész a kocsonyalevünk? Fontos, hogy a hús könnyen lejöjjön a csontról. De, ami ennél is lénygesebb: a lé tetején lévő egyre vastagodó hártya jelzi, jól dolgoztunk. Kezdődhet a leszűrés.

A leszűrés folyamata gondos odafigyelést igényel. Óvatosan vegyünk ki a húst, a csülköt, a körmöket, a bőrkét. Aztán ezeket felváltva adagoljuk a kikészített tálakba. Fontos, levünket ne keverjük fel, ne "törjük meg".

A zavaros lé, zavaros kocsonyát hoz.

A kiadagolt tálakba jöhet a még forró lé, óvatosan szűrjük le. Ha jól dolgoztunk, már pedig miért ne tettük volna ezt, akkor a hajnalban gázra feltett kocsonyánkat este tíz óra körül, kicsit folyósan, kanállal ugyan, de megkóstolhatjuk.

Reggelre megdermed a kocsonyánk. Van, aki némi ecetezés után csak friss kenyérrel fogyasztja. De jöhet, hozzá vöröshagyma is. Ki, hogy szereti.

Kocsonya - Mutatjuk a tuti receptet

Hozzávalók:

4 kg bőrös, csontos hús

1 kg csülök

5 tk. só

3 tk. szemes bors

2 fej fokhagyma

5 liter víz

Elkészítése:

Alaposan tisztítsuk meg a hozzávalókat, a húsokat mossuk meg. Egy nagy lábasban, lassú tűzön tegyük fel hideg vízben a csontos-bőrös húsokat főni; időnként szedjük le a habját. Ha már nem képződik több hab, mehetnek bele a fűszerek és a fokhagyma. Gyöngyözve főzzük 4-5 órán keresztül. Akkor van készen, ha leválik a hús a csontról. Merjük tányérokba, mélyebb edényekbe, és tegyük hűvös helyre. Ha megdermedt, fogyasztható.

(Forrás: mindmegette.hu)