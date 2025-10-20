1 órája
Őszi randevú a kőfaragó udvarán
Az ősz beköszöntével különleges hangulat költözött Horvát József udvarára. A körmendi kőfaragó mester háza táján a színes lombok és a kőszobrok találkozása igazi festői látványt teremt – mintha maga a természet is művész lenne.
Beköszöntött az ősz Horváth József, körmendi kőfaragó mester udvarára, és a természet színes palettával festette újra a műhely csendes világát.
Az aranyló, vörös és rozsdabarna lombok finoman hajolnak be a kis udvar fölé, mintha maguk is gyönyörködni szeretnének a kőbe álmodott formákban. A lehulló levelek közt meg-megvillan a Krisztus-szobor tekintete, a kőből faragott sas szárnyai között átfut a szél, a Madonna alakja pedig szinte életre kel a napsütésben. Az ősz meleg fénye és a kő hűvös nyugalma különös harmóniát teremtenek – mintha a természet és az emberi kéz alkotása most együtt pihennek meg egy pillanatra.
Őszi randevúFotók: Szendi Péter
A kőfaragó udvara mintha egy szabadtéri galéria volna
Horváth József kőfaragó udvara nemcsak egy műhely, hanem egy szabadtéri galéria is, ahol a színek, formák és érzelmek találkoznak. Egy hely, ahol az idő megáll, és az ősz minden árnyalata mesélni kezd – kőről, emberről, életről.