Szendi Péter képriportja

1 órája

Őszi randevú a kőfaragó udvarán

Címkék#Horváth József#kőfaragó#körmendi mester#műhely#galéria

Az ősz beköszöntével különleges hangulat költözött Horvát József udvarára. A körmendi kőfaragó mester háza táján a színes lombok és a kőszobrok találkozása igazi festői látványt teremt – mintha maga a természet is művész lenne.

Merklin Tímea
Beköszöntött az ősz Horváth József, körmendi kőfaragó mester udvarára, és a természet színes palettával festette újra a műhely csendes világát. 

kőfaragó
Beköszöntött az ősz Horváth József kőfaragó mester udvarára. Fot: Szendi Péter

Az aranyló, vörös és rozsdabarna lombok finoman hajolnak be a kis udvar fölé, mintha maguk is gyönyörködni szeretnének a kőbe álmodott formákban. A lehulló levelek közt meg-megvillan a Krisztus-szobor tekintete, a kőből faragott sas szárnyai között átfut a szél, a Madonna alakja pedig szinte életre kel a napsütésben. Az ősz meleg fénye és a kő hűvös nyugalma különös harmóniát teremtenek – mintha a természet és az emberi kéz alkotása most együtt pihennek meg egy pillanatra. 

Őszi randevú

Fotók: Szendi Péter

A kőfaragó udvara mintha egy szabadtéri galéria volna

Horváth József kőfaragó udvara nemcsak egy műhely, hanem egy szabadtéri galéria is, ahol a színek, formák és érzelmek találkoznak. Egy hely, ahol az idő megáll, és az ősz minden árnyalata mesélni kezd – kőről, emberről, életről.

 

