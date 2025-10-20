Őszi randevú a kőfaragó udvarán

Beköszöntött az ősz Horváth József, körmendi kőfaragó mester udvarára, és a természet színes palettával festette újra a műhely csendes világát.

Beköszöntött az ősz Horváth József kőfaragó mester udvarára. Fot: Szendi Péter

Az aranyló, vörös és rozsdabarna lombok finoman hajolnak be a kis udvar fölé, mintha maguk is gyönyörködni szeretnének a kőbe álmodott formákban. A lehulló levelek közt meg-megvillan a Krisztus-szobor tekintete, a kőből faragott sas szárnyai között átfut a szél, a Madonna alakja pedig szinte életre kel a napsütésben. Az ősz meleg fénye és a kő hűvös nyugalma különös harmóniát teremtenek – mintha a természet és az emberi kéz alkotása most együtt pihennek meg egy pillanatra.