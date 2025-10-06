55 perce
Könnyes szemek - Időseket köszöntötték Vasegerszegen
Vasegerszegen évtizedes hagyomány, hogy október elején köszöntök az időseket. A szombati összejövetelen Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is megjelent.
Németh József Vasegerszeg polgármestere nem kis büszkeséggel elmondta, az idősek méltó köszöntése falujukban évtizedes múltra tekint vissza. Az idősek napja mindig kiemelt eseménye a településen, a szervezésben az önkormányzat mellett a Vöröskereszt helyi szervezete is segítette az előkészületeket. Nagy örömünkre Ágh Péter elfogadta a meghívást és minden résztvevőnek ajándékot adott át. A műsort adó gyerekek szívből jövő meglepetései könnyet csaltak az idősek arcára. A találkozón hetven vettek részt, a helyi otthon lakói közül többen kilátogattak.
Vasegerszegen az is hagyomány, hogy külön köszöntik azon friss nyugdíjasokat, akik segítettek a falu közéletének a munkáját. Gravírozott emlékplakettet kapott kapott Biczó Józsefné, valamint Bognárné Varga Anna kapott.
A szervezők idén egy meglepetéssel készültek: levetítették az elmúlt 10 év idősek napjának legszebb pillanatait. Emellett az elmúlt évtizedek idősek napjainak fotóiból készült egy tabló. A jelenlévők a szüleiket, nagyszüleiket láthatták rajta viszont.
- Önkormányzatunk köszöni mindazoknak, akik valamilyen módot segítették a rendezvény megvalósítását – zárta a polgármester.