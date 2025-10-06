Könnyes szemek - Időseket köszöntötték Vasegerszegen

Az idősek napon a megjelenteket Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője köszöntötte.

Németh József Vasegerszeg polgármesterem valamint Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Koszorú Mihály

Németh József Vasegerszeg polgármestere nem kis büszkeséggel elmondta, az idősek méltó köszöntése falujukban évtizedes múltra tekint vissza. Az idősek napja mindig kiemelt eseménye a településen, a szervezésben az önkormányzat mellett a Vöröskereszt helyi szervezete is segítette az előkészületeket. Nagy örömünkre Ágh Péter elfogadta a meghívást és minden résztvevőnek ajándékot adott át. A műsort adó gyerekek szívből jövő meglepetései könnyet csaltak az idősek arcára. A találkozón hetven vettek részt, a helyi otthon lakói közül többen kilátogattak.

Ágh Péter az időseknek ajándékokat adott át

Fotó: Koszorú Mihály

Vasegerszegen az is hagyomány, hogy külön köszöntik azon friss nyugdíjasokat, akik segítettek a falu közéletének a munkáját. Gravírozott emlékplakettet kapott kapott Biczó Józsefné, valamint Bognárné Varga Anna kapott.

A szervezők idén egy meglepetéssel készültek: levetítették az elmúlt 10 év idősek napjának legszebb pillanatait. Emellett az elmúlt évtizedek idősek napjainak fotóiból készült egy tabló. A jelenlévők a szüleiket, nagyszüleiket láthatták rajta viszont.

- Önkormányzatunk köszöni mindazoknak, akik valamilyen módot segítették a rendezvény megvalósítását – zárta a polgármester.